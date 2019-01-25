TSK, terör hedeflerini peş peşe vurmaya devam ediyor. 3 gündür vurulan PKK işgalindeki Tel Rıfat bölgesine 20'den fazla obüs atışı yapıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'nin kuzeyindeki PKK hedeflerini bombaladı.



Tel Rıfat ilçesini işgal eden PKK'lı teröristlere ait mevziler gece saatlerinde vuruldu.



Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde konuşlu TSK unsurları, 20'den fazla obüs atışı yaptı. Terör hedefleri yerle bir edildi.



Tel Rıfat'ta yuvalanan terör hedeflerine dün 12, önceki gün ise 5 obüs atışı yapılmıştı.



Teröristler 2016 yılında Tel Rıfat'ı işgal etti. Afrin, Tel Rıfat, Bab ve Menbiç bölgesi boyunca terör kordirou oluşturmak istemişti. Ancak TSK'nın başarılı harekatları sonucu terör koridoru kesintiye uğradı.





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