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TSK: Tel Rıfat'tan ateş açıldı, 1 asker şehit

TSK: Suriye'nin Tel Rıfat bölgesinden terör örgütü PKK/PYD'lilerin açtığı ateş sonucu Afrin'de bir askerimiz şehit oldu.

TSK: Tel Rıfat'tan ateş açıldı, 1 asker şehit
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından yapılan açıklamada, "Tel Rıfat bölgesinden PKK/YPG'li teröristlerin saldırısında Afrin'de bir asker şehit oldu. Saldırıya bölgedeki TSK unsurları derhal cevap verdi, hedefler ateş altına alındı" ifadeleri kullanıldı.

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