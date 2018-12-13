TSK: Suriye'nin Tel Rıfat bölgesinden terör örgütü PKK/PYD'lilerin açtığı ateş sonucu Afrin'de bir askerimiz şehit oldu.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından yapılan açıklamada, "Tel Rıfat bölgesinden PKK/YPG'li teröristlerin saldırısında Afrin'de bir asker şehit oldu. Saldırıya bölgedeki TSK unsurları derhal cevap verdi, hedefler ateş altına alındı" ifadeleri kullanıldı.



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