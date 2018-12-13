Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından yapılan açıklamada, "Tel Rıfat bölgesinden PKK/YPG'li teröristlerin saldırısında Afrin'de bir asker şehit oldu. Saldırıya bölgedeki TSK unsurları derhal cevap verdi, hedefler ateş altına alındı" ifadeleri kullanıldı.
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