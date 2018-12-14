TSK, Fırat'ın Doğusuna operasyon için gün sayıyor. Bir yandan da hazırlıklar devam ediyor. Sınır hattındaki hudut karakolları ile oluşturulan üs bölgelerine zırhlı araç ve personel takviyesi yapıldı. Panikleyen terör örgütü PKK'nın ise, Kamışlı'ya hendek kazdığı öğrenildi. Ayrıca SDG adıyla kendini perdelemeye çalışan PKK'lılardan açıklama geldi. Amerika'ya çağrı yaptılar: "ABD daha fazla çaba göstermeli" dediler.

Zırhlı araçlar peş peşe gitti, istikametin adresi sınır birlikleriydi. Sınırda hareketlilik yoğun...



Fırat’ın doğusundaki Suriye topraklarına komşu Şanlıurfa ile Şırnak arasındaki birliklere tekviye yapıldı. Sınır hattındaki hudut karakollarına zırhlı araç ve personel gönderildi.



Kilis'te geçici görevde bulunan komando birlikleri, Suriye sınırında görev yapmak üzere, zırhlı araçlarla Şanlıurfa'ya hareke t etti.



Bu gelişmeler karşısında PKK tedirgin oldu. Suriye'nin Kamışlı ilçesinde sınır hattı boyunca barikat kazdı. PKK'nın hendekleri, Mardin Nusaybin ilçesinde görüntülendi.



Yaklaşık 2 metre yüksekliğindeki toprak yığını şeklinde kurulan barikatlar sınıra 500 metre uzaklıkta bulunuyor.



Operasyonlardan dolayı panikleyen ve SDG isminin arkasına gizlenen PKK'dan açıklama geldi. Sözde askeri sorumlusu Mazlum Kobani, ABD'nin operasyonu engellemek için ciddi çaba gösterdiğini söyledi.



ABD’den çabalarını artırmasını isteyen terörist Kobani, Türkiye’nin askeri operasyonuna yanıt vereceklerini öne sürdü.



ulusal.com.tr

