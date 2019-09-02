TSK ve MİT ortak operasyon düzenledi. Irak'ın kuzeyine yapılan hava harekatında 5 terörist etkisiz hale getirildi. Yurt içindeki operasyonlar da devam ediyor.

TSK ve MİT bir ortak operasyona daha imza attı. Irak'ın kuzeyindeki terör hedefleri hava harekatı ile vuruldu. Açıklamayı Milli Savunma Bakanlığı yaptı.



Operasyon, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın koordineli çalışması sonucu yapıldı. Harekatta, Hakurk bölgesinde tespit edilen PKK'lı 5 terörist etkisiz hale getirildi.



Pençe Harekâtı da sürüyor. Radyo frekans yöntemiyle tuzaklanmış 4 el yapımı patlayıcı imha edildi. Bir mayın ve 31 havan mühimmatı yerinde da etkisizleştirildi.



İçişleri Bakalığı da yurt içindeki operasyonlara ilişkin bilgi verdi. Buna göre; Bitlis'in Tatvan ilçesinde 5 teröristin öldürüldüğü belirtildi.



Açıklamada, bölgedeki operasyonların sürdüğü kaydedildi.





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