Zeytin Dalı Harekatı'nda bugün 32. gün. Geride kalan 1 ayda 81 noktada kontrol sağlandı, 1715 terörist etkisiz hale getirildi. Gece boyunca da Kilis'ten top atışları yapıldı. Rajo ve Cinderes'te çatışmalar yoğun olarak sürüyor. TSK ve ÖSO bugün Afrin'de Zeytune, Sorani ve Heyyani köylerini teröristlerden temizledi

Zeytin Dalı Harekatı'nda bugün 32. güne girildi. Son dakika haberine göre, Rajo ve Cinderes'te çatışmaların yoğun şekilde sürdüğü belirtiliyor. Operasyonun bir aylık bilançosuna göre 81 önemli nokta teröristlerden temizlendi. Afrin'in yüzde 15'i teröristlerden temizlenmiş durumda.



AFRİN'DE 3 KÖY TERÖRİSTLERDEN ARINDIRILDI



TSK ve ÖSO, Afrin'in kuzeydoğusundaki Zeytune ile kuzeyindeki Sorani ve Heyyani köylerini terörden arındırdı.



TSK ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISINI AÇIKLADI



TSK'dan yapılan son açıklamada, Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında etkisiz hale getirilen terörist sayısının 1715 olduğu belirtildi.



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