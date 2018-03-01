Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'deki başarısı Amerika'yı zor durumda bıraktı. Zeytin Dalı Harekâtına karşı ABD'nin karagücü PYD'li teröristler Afrin'e yöneldi. Centcom Komutanı Joseph Votel ise terör örgütü PKK/PYD'nin Amerika'nın desteklediği bölgeleri terk etmesinden rahatsız

Türk ordusu Afrin'de terör hedeflerini vuruyor, Amerika rahatsız oluyor.



Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Zeytin Dalı Harekâtındaki başarısı Amerikalı komutanları rahatsız etti.



Amerikan Merkez Kuvvetler yani CENTCOM Komutanı Josph Votel konuştu. Amerikan ordusunun, Afrin’deki terör örgütü PKK/PYD ile doğrudan ilişkisini reddetti. "Afrin'de Türkiye ile PYD arasındaki çatışmalar Amerika'yı zor durumda bırakıyor" dedi.



Votel, "Amerika ile işbirliği yapan Fırat'ın doğusundaki bazı YPG'liler, cepheleri terk edip Afrin’e gidiyor. Bu operasyon, kabiliyetimizi doğrudan etkiliyor." diye konuştu.



Votel, Zeytin Dalı Harekâtı konusundaki rahatsızlığını işte bu sözlerle dile getirdi.



General Votel ayrıca "Türkiye'nin Afrin'e yönelik adımlarının IŞİD'e karşı yapılan savaşı etkilediğini" öne sürdü.



ulusal.com.tr