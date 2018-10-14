TSK bünyesinde; Keşif, gözetleme, hedef teşhis ve tespiti için kullanılan ANKA'ların sayısı artıyor. TSK'ya önümüzdeki günlerde 22 yeni ANKA daha teslim edilecek.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yurt içinde ve dışında etkin olarak kullandığı insansız hava araçlarına yenileri eklenecek.



Önümüzdeki günlerde güvenlik güçlerinin envanteri 22 yeni ANKA sistemiyle takviye edilecek.



Bu sistemlerle birlikte yer kontrol istasyonları, son dönemde millî olarak geliştirilen radar ve kameraların da teslimatı gerçekleştirilecek.



TUSAŞ tarafından tasarlanıp üretilen ANKA'lar gece/gündüz, kötü hava şartlarında bile gerçek zamanlı görüntü istihbaratı sunuyor.



Faydalı yük kapasitesi 200 kilogram olan ANKA'lar, 30 bin feet yüksekliğe çıkıp 24 saat görev yapabiliyor. ANKA-B, burun kısmında bulunan kamera sistemi sayesinde hedefi tespit edip lazer işaretlemesi yapabiliyor ve 4 adet füze taşıyabiliyor.



Anka'lar, Hava ve Deniz Kuvvetleri ile Jandarma Genel Komutanlığı hizmetinde 10 bin uçuş saatini geride bıraktı.