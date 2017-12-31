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TSK, yeni yıl için bir klip hazırladı

TSK, yeni yıl için bir klip hazırladı. Klipte yurdun dört bir yanında hatta sınır ötesinde görev yapan kahraman askerler anlatıldı.

TSK, yeni yıl için bir klip hazırladı
Kahramanlıklarıyla milletin kalbinde yer alan, Türk Silahlı Kuvvetletleri yeni yıla girerken bir video yayınladı.

Klipte yurdun dört bir yanında görev yapan askerlerin görüntülerine geniş yer verildi.

Türk ordusu havada, karada, denizde, sınırda... Hatta sınır ötesinde.... Kahraman askerlerin görev yaptı noktalar videoda anlatıldı.

Jandarma Genel Komutanlığı da sosyal medya hesaplarından yeni yıl mesajı paylaştı.

Görüntülerde, değişik birimlerdeki jandarma personelinin yeni yıl mesajı yer alıyor.


ulusal.com.tr
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