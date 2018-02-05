Türk Silahlı Kuvvetlerince, Zeytin Dalı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 947 olduğu bildirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından itibaren 947 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.



Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, harekatın yürütüldüğü bölgeden elde edilen bilgilere göre bugün PKK-KCK-PYD-YPG ve IŞİD terör örgütü mensubu 12 kişinin etkisiz hale getirildiği belirtildi.



Açıklamada, "Harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 947 olmuştur." bilgisi verildi.



TSK ve ÖSO, Afrin'in batısındaki Şeyh Hadid beldesine bağlı Hac Bilal köyünü PYD/PKK'dan temizlemişti.