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TSK: Zeytin Dalı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1266 oldu

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Suriye'nin Afrin ilçesini işgal eden terör örgütü PYD/PKK'ya yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nda 23. güne girildi. TSK tarafından, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısının 1266 olduğu açıklandı.

TSK: Zeytin Dalı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1266 oldu
Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısının bin 266 olduğu bildirildi.

"Terör örgütlerine ait 19 hedef imha edildi"

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığınca gerçekleştirilen hava harekatında terör örgütleri PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a ait terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzisi olarak kullanılan 19 hedef imha edildi. 

"Dünkü operasyonlarda 86 terörist etkisiz hale getirildi"

Harekata katılan uçaklar emniyetle üslerine dönerken, dünkü operasyonlarda 86 terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi. 

Harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı bin 266 oldu.

Kaynak: AA
Etiketler; #suriye #afrin #Türk Silahlı Kuvvetleri #tsk #zeytin dalı harekatı
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