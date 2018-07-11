Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki terfi ve atamaları Cumhurbaşkanına devreden kararnameye karşı uzmanların önemli uyarıları var. Partili bir Cumhurbaşkanı’nın Türk Silahlı Kuvvetlerinde atama yapmasının emir komuta zincirine zarar vereceğini söyleyen emekli askerler, TSK’nın altına dinamit koyulduğu görüşünde. Uzmanlar ordunun siyasallaşma tehlikesine işaret ediyor.

Yeni gelen Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemi ile Türk Ordusu’nun emir komuta yapısı da hedef alındı. Önce Bakanlar Kurulu’na verilen yetki KHK’sı ile Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Kanunu, Genelkurmay Yetkilerine Ait Kanun ile YAŞ Kanunu kaldırıldı. Ardından terfi ve atamalar Cumhurbaşkanlığı kararnamesine bağlandı.



Emekli askerler Türk ordusunun komuta kademesini şekillendiren köklü değişikliğe tepkili.



Em. Tümamiral Soner Polat, "TSK’nın altına dinamit koysanız, bu kadar zarar verir. Şöyle düşünün, hem atamalara hem de terfilere siyaset karar veriyor. Ben Genelkurmay Başkanıyım ve bir albayı general yapamıyorum. Generalleri terfi ettiremiyorum. Kendinizi bir albayın bir tuğamiralin yerine koyun. Sizin kafanızdaki Genelkurmay Başkanlığı kavramı aşağıya inecektir. Ne kadar çok çalışırsanız çalışın, Genelkurmay Başkanı tarafından herhangi bir yere getirilemeyeceğini biliyorsunuz. Bu durum, bir askerin partililerle çeşitli şekillerle ilişki kurmasına yol açacak." dedi.



Cahit Armağan Dilek, Türk Silahlı kuvvetlerinin bünyasine büyük zarar vereceğini TSK’nın binlerce yıldır oluşturulmuş olan kültürünü emir komuta zincirini ve kurum kültürünü savaşma kültürünü etkileyebileceğini söylemiştik." diye konuştu.



Uzmanlar, ortaya çıkacak sorunları geçmişten örnekler vererek anlattı.



Emekli Tümamiral, "Demokrat Parti zamanında bunun örnekleri var. Askerler o dönemler bir beldenin Belediye Başkanının önünde sıraya girerlermiş. Bu yol şu anda açılmış oldu. Yunanistan’da da bu sistem var. Curcunadır. Kardak’ta da bu ortaya çıktı." dedi.



Peki ne yapmak gerekiyor?

Cahit Armağan Dilek, "Bu tür eleştirileri herkesin en az onlar kadar vatanını milletini sevdiğini düşünüp yapılan bu eleştirileri dikkate alıp buradaki aksaklıkları bir şekilde süratle gidermeleri lazım." dedi.







HABER: HASRET KAYA

KAMERA: UĞUR MARANGOZ

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