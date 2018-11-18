TSK, Irak'ın kuzeyinde dün gerçekleştirilen operasyonlarda 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu

TSK Irak'ın kuzeyine yapılan operasyonlar hakkında twitter hesabından açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada Zap, Sinat ve Haftanin'de gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda PKK'lılara ait silah mevzisi sığınak ve mühimmat depolarının imha edildiği belirtildi.



Ayrıca yapılan açıklamada 6 teröristin de öldürüldüğü ifade edildi.



TSK'dan yapılan açıklama şöyle:



Irak kuzeyi Zap ve Sinat-Haftanin bölgelerine 17 Kasım 2018'de düzenlenen hava harekâtları neticesinde bölücü terör örgütüne ait silah mevzi, sığınak ve mühimmat depoları imha edilmiş, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı altı terörist etkisiz hale getirilmiştir.



ulusal.com.tr