Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında, 6 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği bildirildi.Kaynak: AA
Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Gara bölgelerine dün hava harekatı düzenlendi.
Hava harekatlarında, 6 bölücü terör örgütü üyesi etkisiz hale getirildi.
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