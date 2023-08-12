TSK'nın demir yumruğu teröristin ensesinde! 4 PKK'lı daha etkisiz hâle getirildi

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit operasyonları PKK'yı köşeye sıkıştırdı. Terör örgütünün nefesi kesiliyor...

Bölgede belirlenen 3 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.

Operasyona ilişkin açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi.

Bakanlık açıklamasında; Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, demirden yumruğunu teröristlerin üzerine indirmeye devam ediyor. Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla sürecek!" ifadelerini kullandı.

Operasyona ilişkin görüntüler de bakanlığın sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Operasyonların sınır içindeki adreslerinden biri de Bitlis oldu.

Bitlis kırsalındaki operasyon, Hava Kuvvetleri Komutanlığı uçakları, Atak Taarruz Helikopterleri ve J-SİHA desteği ile icra edildi. Operasyona JÖH, Jandarma Komando ve Güvenlik Korucusu Timleri katıldı.

Şehit Güvenlik Korucusu Mehmet YILGIN operasyonu kapsamında 4 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi; terör örgütü mensuplarına yardım ve yataklık yapan 8 şahıs gözaltına alındı.

Teröristlerin geçmişteki faaliyetlerine yönelik yapılan inceleme sonucunda; Bitlis’te 2015-2021 yılları arasında, 11 güvenlik görevlimizin şehit edildiği ve 19 güvenlik görevlimizin yaralandığı 5 eyleme katıldıkları tespit edildi.

İçişleri Bakanı Vali Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada etkisiz hale getirilen teröristlerinden birinin listede olduğunu belirtti.

- Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, kalmayacak. Biri turuncu kategoride bulunan 4 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerden biri Bakanlığımız Terör Arananlar listesinde turuncu kategoride yer alan Agit kod adlı Veysi Aydemir.Operasyonu gerçekleştiren kahraman Jandarmalarımızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. SON TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLİNCEYE KADAR MÜCADELEMİZ ARALIKSIZ DEVAM EDECEK!