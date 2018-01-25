banner968
PKK/PYD'den Suriye hükümetine imdat çağrısı
PKK/PYD'den Suriye hükümetine imdat çağrısı
14 sanığa ağırlaştırılmış müebbet talebi
14 sanığa ağırlaştırılmış müebbet talebi
Şehitlerin ismi teröristleri vuran havan mühimmatında
Şehitlerin ismi teröristleri vuran havan mühimmatında
Artık herkesin mail adresine yollanacak! 5 gün içinde...
Artık herkesin mail adresine yollanacak! 5 gün içinde...

TTB'nin Afrin bildirisine Antalya'da doktorlardan tepki

Antalya'da bir grup doktor, Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyinin (TTB) Afrin bildirisini kınadı.

TTB'nin Afrin bildirisine Antalya'da doktorlardan tepki

Kepez Devlet Hastanesi önünde bir araya gelen grup adına açıklama yapan hastanenin beyin ve sinir cerrahisi doktorlarından Süleyman Coşkun, Türkiye'nin güvenliğini tehdit eden unsurları ortadan kaldırmak, Türk vatandaşlarının can güvenliğini sağlamak amacıyla yapılan Zeytin Dalı Harekatı'nı sonuna kadar desteklediklerini söyledi.

Milli ve manevi değerlere bağlı birçok doktorun üyesi bulunduğu TTB'nin dün bir açıklama yaparak sözde barış çağrısında bulunduğunu söyleyen Coşkun, şunları kaydetti:
"Adeta terör örgütü ağzıyla yapılan bu açıklamayı kabul etmemiz ve içimize sindirmemiz mümkün değildir. Kendi meslek grubundan hekim arkadaşlarımız görev başında darp edilip saldırıya uğrarken dut yemiş bülbüle dönen bu birliğin yaptığı açıklamayı bir Türk hekimi olarak kabul etmiyorum. Türk milletinin birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğu bir dönemde böylesine zavallı bir güruh tarafından tüm hekimler adına yapıldığı iddia edilen açıklama sadece bizleri değil, aslanlar gibi cephede kahramanca çarpışan, gerektiği zaman kan veren, can veren Mehmetçik'lerimizi de derinden üzmüştür."

TTB'nin açıklamasında fütursuzca cümleler kullanıldığını aktaran Coşkun, açıklamayı yapanların kendi ruh halini kontrol etmeleri gerektiğini dile getirdi.
Bu kişiler istiyorlarsa ücretsiz olarak kendilerini tedavi etmeye hazır olduklarını aktaran Coşkun, "(Söz konusu vatansa gerisi teferruattır) diyen Ulu Önder Atatürk'ün bu sözünü kendine düstur edinmiş Türk hekimleri olarak her zaman ve her şart altında kahraman ordumuzun yanında olduğumuzu ifade ediyoruz. Tüm kalbimizle ülkemizin ve milletimizin güvenliği için görev yapan kahraman güvenlik güçlerimize başarılar diliyoruz." diye konuştu.


Kaynak: AA
Etiketler; #TTB Afrin Bildirisi #Kepez Devlet Hastanesi #doktorlar #antalya
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.