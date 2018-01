Antalya'da bir grup doktor, Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyinin (TTB) Afrin bildirisini kınadı.

Kepez Devlet Hastanesi önünde bir araya gelen grup adına açıklama yapan hastanenin beyin ve sinir cerrahisi doktorlarından Süleyman Coşkun, Türkiye'nin güvenliğini tehdit eden unsurları ortadan kaldırmak, Türk vatandaşlarının can güvenliğini sağlamak amacıyla yapılan Zeytin Dalı Harekatı'nı sonuna kadar desteklediklerini söyledi.



Milli ve manevi değerlere bağlı birçok doktorun üyesi bulunduğu TTB'nin dün bir açıklama yaparak sözde barış çağrısında bulunduğunu söyleyen Coşkun, şunları kaydetti:

"Adeta terör örgütü ağzıyla yapılan bu açıklamayı kabul etmemiz ve içimize sindirmemiz mümkün değildir. Kendi meslek grubundan hekim arkadaşlarımız görev başında darp edilip saldırıya uğrarken dut yemiş bülbüle dönen bu birliğin yaptığı açıklamayı bir Türk hekimi olarak kabul etmiyorum. Türk milletinin birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğu bir dönemde böylesine zavallı bir güruh tarafından tüm hekimler adına yapıldığı iddia edilen açıklama sadece bizleri değil, aslanlar gibi cephede kahramanca çarpışan, gerektiği zaman kan veren, can veren Mehmetçik'lerimizi de derinden üzmüştür."



TTB'nin açıklamasında fütursuzca cümleler kullanıldığını aktaran Coşkun, açıklamayı yapanların kendi ruh halini kontrol etmeleri gerektiğini dile getirdi.

Bu kişiler istiyorlarsa ücretsiz olarak kendilerini tedavi etmeye hazır olduklarını aktaran Coşkun, "(Söz konusu vatansa gerisi teferruattır) diyen Ulu Önder Atatürk'ün bu sözünü kendine düstur edinmiş Türk hekimleri olarak her zaman ve her şart altında kahraman ordumuzun yanında olduğumuzu ifade ediyoruz. Tüm kalbimizle ülkemizin ve milletimizin güvenliği için görev yapan kahraman güvenlik güçlerimize başarılar diliyoruz." diye konuştu.