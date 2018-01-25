İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü: "Türk Tabipleri Birliği yönetimini şiddetle kınıyor, bildiriyi geri çekerek, Türk toplumundan özür dilemelerini bekliyoruz"

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, Türk Tabipleri Birliği (TTB) yönetiminin Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin yaptığı açıklamayı kınadı.



İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları kapsamında, kahraman ordumuz tarafından Afrin Bölgesi’ndeki teröristleri bertaraf ederek, yerlerinden edilmiş binlerce Suriyelinin topraklarına dönmesi amacıyla gerçekleştirilen, Zeytin Dalı Harekatı'na karşı milli olmayan bir bildiri yayınlayarak, tarihimizde bu cennet vatan için şanlı direnişler sergileyen ve aynı ruhu günümüzde de taşıyan hekimlerimizi temsil etmediğini ortaya koyan ve adeta şer odaklarının yanında saf tutan, Türk Tabipleri Birliği Yönetimini şiddetle kınıyor, bildiriyi geri çekerek, Türk toplumundan özür dilemelerini bekliyoruz." ifadelerine yer verildi.