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TTB'ye 'Afrin' tepkisi

Türk Tabipleri Birliği'nin Afrin operasyonu karşıtı açıklamasına tepkiler çığ gibi büyüyor. İstanbul Tabip Odası önünde bir araya gelen Memur-Sen üyeleri, TTB'ye tepki gösterdi. Eylemde "Türkiye sevdamız, vatan için kavgamız" sesleri yükseldi.

TTB'ye 'Afrin' tepkisi

Türk Ordusu'nun Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin Türk Tabipleri Birliği'nden yapılan açıklamaya tepkiler sürüyor. 

TTB'den yapılan "Savaşa hayır, barış hemen şimdi" açıklaması biçok ilde protesto edildi. İstanbul'daki protesto eyleminin adresi TTB'ye bağlı Tabip Odası önü oldu. 

Memur-Sen'e bağlı Sağlık-Sen üyesi kalabalık bir grup, önce açıklama yaptı. 

Operasyonun arkasında olduklarını belirten Memur-Sen üyeleri, TTB yönetimine tepki gösterdi. 

Açıklamada "Savaş halk sağlığını kötü etkililer" propagandası yapan Türk Tabipleri Birliği hakkında İçişleri Bakanlığı da suç duyurusunda bulundu.



ulusal.com.tr

Etiketler; #Türk Tabipleri Birliği #afrin
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