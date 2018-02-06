Türk Tabipleri Birliği'nin Zeytin Dalı Harekatı'na karşı yaptığı açıklamaya Denizli ve Kayseri'den de tepki geldi. Hekimler, vatan savaşında yapılması gerekenin Türk Ordusu'nu savunmak olduğunu söyledi.

Türk Tabipleri Birliği'nin "Savaş insanlık suçudur" açıklaması birlik tabanında etki bulmadı. Birçok ilde TTB'nin açıklamasına tepkiler yükseldi. Bu illere Kayseri ve Denizli de katıldı.



Denizli Tabip Odası Başkanı Gökhan Önem Ulusal Kanal'a konuştu. Önem, Türk Tabipleri Birliği'nin açıklamasını mücadeleyi baltalamak olarak yorumladı.



Karşı açıklama yaptıklarını hatırlatan Önem, vatansever hekimin Türk ordusunun yanında olması gerektiğinin altını çizdi.



Profesör Doktor Eyüp Karakaş da Kayseri'de konuştu.



Vatan Partisi İl Başkanı Karakaş, Türk Tabipleri Birliği'nin açıklamasını emperyalizme hizmet olarak değerlendirdi.



ulusal.com.tr