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TÜBİTAK personel alacak

TÜBİTAK tarafından Ankara'da görev yapmak üzere 28 Ar-Ge personeli alınacak.

TÜBİTAK personel alacak

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından Ankara'da görev yapmak üzere 28 Ar-Ge personeli alınacak.

Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (UZAY) bünyesinde Ankara'da görev yapmak üzere 28 Ar-Ge personeli istihdam edilecek.

Başvurular 9 Ekim'e kadar yapılabilecek. Başvurulara ilişkin gerekli koşullar ve süreçler kurumun internet sayfasında (www.tubitak.gov.tr), Devlet Personel Başkanlığının ve Türkiye İş Kurumunun internet sayfalarında yer alıyor. Müracaatlar, TÜBİTAK'ın İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.sage.tubitak.gov.tr) üzerinden yapılabiliyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #tübitak
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