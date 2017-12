Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci, "15 Temmuz'da bu necip millet darbelere karşı demokrasiyi ve milli iradeyi savundu. Birileri bu darbe girişimine tiyatro diyebilir. Normaldir, çünkü onlar tiyatro gibi seyrettiler." dedi.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Tunceli'ye gelen Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, AKP 6. Olağan İl Kongresine katıldı.



Tüfenkci, Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen kongrede yaptığı konuşmada, AKPolarak her zaman halka güvendiklerini ve ülkenin sorunlarını çözmek için çalıştıklarını belirtti.



Tüfenkci, Türkiye'de 15 Temmuz'da hain bir darbe girişimi yaşadığını ve tahribatı kısa zamanda atlatarak 2017'ye güçlü bir şekilde girdiğini vurguladı.

Dünyayı ve Avrupa'yı kıskandıracak büyüme rakamlarına ulaştıklarını ve 3. çeyrekte de dünyada rekor kırarak 11,1 gibi önemli bir büyüme rakamını yakaladıklarına dikkati çeken Tüfenkci, "Bu büyüme rakamları niçin önemli? Çünkü Türkiye'de her yıl 1 milyona yakın insanımız iş gücüne katılıyor. Bu ne demektir? Her yıl 1 milyon gencimize iş bulmak, aş bulmak zorundayız. Onun için her yılda yüzde 5'lerin üzerinde bu ülke büyümek zorunda. Baktığımızda son 7 yılda Türkiye olarak 6 milyon 600 bin insanımıza iş bulmuşuz, aş bulmuşuz, onları işe yerleştirmişiz." diye konuştu.



Bakan Tüfenkci, AKP'nin halktan başka kimseden istikamet almadığına işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"15 Temmuz'da bu necip millet siyasi parti ayrımı gözetmeden her bir millet ferdimiz meydanlara çıktı, darbelere karşı demokrasiyi ve milli iradeyi savundu. Onun için sizlere ve bu millete ne kadar teşekkür etsek azdır. Birileri tiyatro gibi seyretmiş olabilir. Birileri bu darbe girişimine tiyatro diyebilir. Normaldir, çünkü onlar tiyatro gibi seyrettiler. Ama bu ülkede bir çok kardeşim canını verdi bu vatan için. O gün darbeciler iş başına gelmesin, milli irade ayaklar altına alınmasın diye canlarını verdi, şehit oldu."



"Terör ekonominin, siyasetin düşmanıdır"

AKP Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz da terörün ortadan kalktığı, demokratik ortamın geliştiği, kalkınmanın olduğu bir ortamdan en fazla gençlerin istifade edeceğini anlattı.

Teröre karşı ortak tavır geliştirilmesi gerektiğinin altını çizen Yılmaz, "Terör ekonominin düşmanı olduğu gibi, demokrasinin de düşmanıdır. Terörün olmadığı bir ortamda, hem kalkınmanızı hızlandırırsınız hem de demokratik haklarınızı çok daha rahat bir şekilde kullanırsınız. Terör özgürlüklerin, demokrasinin düşmanıdır. Siyasi görüş farklılıklarımız ne olursa olsun, sandıkta hangi partiye oy veriyorsak olalım, terör konusunda ilkesel bazda bir duruş sergilememiz lazım. Hepimizin kimden gelirse gelsin ister PKK, ister DEAŞ, ister FETÖ, ister DHKPC olsun, kim olursa olsun bütün terör örgütlerine karşı ortak bir tavır sergilememiz lazım." ifadesini kullandı.