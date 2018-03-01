Şarkıcı Tuğba Özay, TRT'de şarkısının yasaklanmasına tepki gösterdi. Özay, "Enteresan, benim şarkımı yasaklamışlar. ‘Kötülükler Kraliçesi’ni kötüler için yazmıştım, TRT için değil" dedi

2016 yılında TRT tarafından yasaklanan şarkılar ve seslendiren sanatçılar listesi bir anda sosyal medyayı salladı.



Bengü, Sıla, Berkay, Demet Akalın ve Nazan Öncel gibi çok sayıda ünlü ismin şarkıları da listede yer alınca, ilk tepki Demet Akalın’dan gelmişti.



Yasak listesinde ‘Kötülükler Kraliçesi’ isimli bir şarkısı bulunan eski manken ve şimdilerde ses sanatçılığı yapan Tuğba Özay ise, konu ile ilgili TRT repertuarında çok sayıda şarkısı olan yazar ve sanatçı Onur Akay’a konuştu.



Özay, "Enteresan, benim şarkımı yasaklamışlar. ‘Kötülükler Kraliçesi’ni kötüler için yazmıştım, TRT için değil." diyerek tepki gösterdi ve yasağı çok ilginç bulduğunu da ifade etti.



Sosyal medya hesabından açıklama yapan Özay, "Dün akşam öğrendim ki sözü müziği bana ait olan Kötülükler Kraliçesi adlı şarkım TRT'de yasaklanmış. Şarkıda kimseye dokundurmuyorum da niye acaba?" tepkisini gösterdi.



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