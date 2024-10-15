Tuğgeneral Kaani iki hafta sonra ilk kez görüntülendi: "İsrail suçlu, hesap verecek"

Hakkında çeşitli iddialar ortaya çıkan Kudüs Gücü Komutanı Tuğgeneral İsmail Kaani, yaklaşık iki haftalık bir aradan sonra Tuğgeneral Abbas Nilfuruşan'ın Tahran'a getirilen cenazelerinin karşılama töreninde görüldü.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Tuğgeneral Kaani iki hafta sonra ilk kez görüntülendi: "İsrail suçlu, hesap verecek"
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Kaani'nin İsrail'in Beyrut saldırısında yaralandığı ve daha sonra Devrim Muhafızları tarafından sorgulandığı iddiaları nedeniyle İsrail'e sızdırılan istihbaratın ortaya çıktığı ortaya çıktı. Ancak Kaani, iki hafta sonra ilk kez Tahran'da ortaya çıktı.

İKİ HAFTA SONRA İLK GÖRÜNTÜ

İran devlet televizyonunun yayınlanan görüntülerde, Kaani'nin 27 Eylül'de Beyrut'ta İsrail'in saldırısında hayatını kaybeden Tuğgeneral Abbas Nilfuruşan'ın Tahran'a cenazesini karşılama töreninde görüldüğü görüldü.

Cenaze töreninde Kaani'nin yanı sıra çok sayıda İranlı siyasi ve askeri yetkili de hazır bulundu.

'İSRAİL HESAP VERECEK'

İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, İran Devrim Muhafızları'nın üst düzey generali Abbas Nilfuruşan'ın ölümünü "İsrail'i hesap bırakmak zorunda kalmak için tüm kapasitelerini kullanacaklarını" açıkladı. Pazartesi sabahı yapılan açıklamada, İran Lideri Seyyid Ali Hamaney'e, İran halkına ve General Nilfuruşan'ın ailesinin başsağlığı dileğinde bulunuldu.

Bakanlık, bu suikastı yasa dışı bir eylem ve "etkilenen imkansız bir suç" olarak nitelendirerek, İran'ın "Siyonist rejim bu cinayet nedeniyle suçlu bulunması ve sorumlu tutmak için tüm olanaklarını kullanacağını" belirtti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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