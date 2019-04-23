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Tuğgeneral Özgür Nuhut, Kars Belediye Başkanı HDP'li Ayhan Bilgen'in elini sıkmadı! İşte o anlar

Kars'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarında 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Özgür Nuhut, Kars Belediye Başkanı HDP'li Ayhan Bilgen'in elini sıkmadı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 99'uncu yıldönümü kutlamaları Kars'ta çeşitli etkinliklerle kutlandı

Tuğgeneral Özgür Nuhut, Kars Belediye Başkanı HDP'li Ayhan Bilgen'in elini sıkmadı! İşte o anlar

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde Kars Valiliği önünde bu sabah tören düzenlendi.

14. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Özgür Nuhut, kutlamalar için tören alanına gelen Kars Belediye Başkanı HDP'li Ayhan Bilgen'in elini sıkmadı.

Kars Güncel'in haberine göre, tören alanına gelenleri karşılayanlar arasında bulunan Tuğgeneral Özgür Nuhut, Kars Belediye Başkanı HDP'li Ayhan Bilgen'in elini sıkmadığı görüntülere yansıdı.



23 NİSAN COŞKUYLA KUTLANDI

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 99'uncu yıldönümü kutlamaları Kars'ta çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Milli Eğitim Müdürü Gökhan Altun tarafından Atatürk Anıtına çelenk sunumu ile başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasının ardından Hükümet Konağı önünde düzenlenen kutlama programı ile devam etti.
 
Kars Valisi Türker Öksüz’ün katılımıyla, saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunması ile başlayan kutlama programında İl Milli Eğitim Müdürü Gökhan Altun günün anlam ve önemine dair bir konuşma gerçekleştirdi.
 
Kutlama programı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebeti ile düzenlenen atletizm yarışları ödül töreni, şiirlerin okunması, mahalli ve Kafkas Halk Oyunları ekiplerinin gösterisi, gösteri gurupları ve müzik gösterileri ile sona erdi.
 
Kutlama programına, Valimiz Sayın Türker Öksüz, 14. Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral Özür Nuhut, Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, İl Jandarma Komutanı Osman Kılıç, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, Vali Yardımcıları Serdar Demirhan ve Uğur Köroğlu, daire ve kurum amirleri, öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.

ulusal.com.tr

 

Etiketler; #kars #Tuğgeneral Özgür Nuhut #hdp #belediye başkanı #ayhan bilgen
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