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Tuğgeneral Özkan Edip Akgülay gözaltına alındı

Eski BHHM Komutanı Tuğgeneral Özkan Edip Akgülay FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yakalandı

Tuğgeneral Özkan Edip Akgülay gözaltına alındı

Eski Eskişehir Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi (BHHM) Komutanı Tuğgeneral Özkan Edip Akgülay, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturmasında bir süre önce hakkında yakalama kararı çıkartılan Akgülay, Eskişehir'de Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalandı.

Diyarbakır'a getirilen Akgülay, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #Tuğgeneral Özkan Edip Akgülay #fetö #pdy
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