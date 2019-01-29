Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski Eskişehir Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi (BHHM) Komutanı Tuğgeneral Özkan Edip Akgülay tutuklandı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturmasında bir süre önce hakkında yakalama kararı çıkartılan Akgülay, Eskişehir'de İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalandı.
Getirildiği Diyarbakır'da emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Akgülay, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.
FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına eski Eskişehir Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi Komutanı Tuğgeneral Özkan Edip Akgülay, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski Eskişehir Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi (BHHM) Komutanı Tuğgeneral Özkan Edip Akgülay tutuklandı.