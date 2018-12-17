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Tuğrul Kihtir, Karacaahmet Sultan Dergahı'nı ziyaret etti

2019 Mart yerel seçimlerinde Vatan Partisi'nin adayı olarak yarışacak Doktor Tuğrul Kihtir seçim çalışmalarına başladı. Kihtir, Karacaahmet Sultan Dergahı'nda Genel Başkan Muharrem Ercan ile biraraya geldi.

Tuğrul Kihtir, Karacaahmet Sultan Dergahı'nı ziyaret etti

Vatan Partisi Kadıköy Belediye Başkan Adayı Dr. Tuğrul Kihtir ve Vatan Partisi heyeti Karacaahmet Sultan Dergahı'nı ziyaret etti.

Ziyarette yerel seçimler sonrası programını anlatan Dr. Kihtir, Alevi vatandaşlarımızın sorunlarını ve taleplerini Karacaahmet Sultan Dergahı Genel Başkanı Muharrem Ercan'dan dinledi.

İkili Türkiye'nin ve Kadıköy'ün sorunları ve çözümler üzerine sohbet etti.

Kihtir ayrıca bazı çevrelerden gelen partiniz AKP'yi savunuyor eleştirilerine yanıt verdi. 

Dr. Tuğrul Kihtir, ziyaretinin sonunda tarih kitaplarından "Anadolu'nun Beyleri' adlı eserini de imzalayarak Sayın Muharrem Ercan'a hediye etti.

ulusal.com.tr

Etiketler; #vatan partisi #Kadıköy
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