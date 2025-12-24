Tuğyan Ülkem Gülter cezaevini neden değiştirdi? Şiddet iddialarına avukatından açıklama

Şarkıcı Güllü’nün ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında “kasten öldürme” suçlamasıyla tutuklanan kızı Tuğyan Ülkem Gülter, Gebze Cezaevi’nden Silivri Cezaevi’ne nakledildi.

Gülter’in cezaevinde şiddet gördüğü için naklin gerçekleştirildiği yönündeki iddialara, avukatı Merve Uçanok katıldığı programda yanıt verdi. Naklin tamamen idarenin takdirinde olduğunu belirten Uçanok, bu yönde özel bir gerekçe bulunmadığını söyledi.

ÖZEL BİR SEBEBİ YOK

Uçanok, konuya ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Özel bir sebebi yok. Ben de bugün gazetelerde gördüm darp edilmiş filan, öyle bir şey kesinlikle yok. Bana zaten anlattı kendisi. Hatta gittiği yerin daha iyi, daha hijyen, daha düzgün bir cezaevi olduğunu söyledi. Bu durumdan da rahatsız değildi. Alışmaya çalışıyor oraya, tutunmaya çalıyor. Her zaman söylediği şey; ‘Abla sen de bana söylüyordun. Haklı olmak haksız olmaktan daha kolay. Ben masumum. Masumiyetime olan inancım tam ve bunun ortaya bir gün çıkacağını biliyorum.’”

OLAY NASIL GELİŞTİ?

Şarkıcı Gül Tut (52), 26 Eylül’de Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi’nde bulunan 6. kattaki evinin üzeri kapalı terasında yer alan pencereden, henüz belirlenemeyen bir nedenle düşerek hayatını kaybetmişti. Güllü’nün cenazesi İstanbul’da toprağa verilmişti.

Olayın ardından Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, bir süredir teknik takipte oldukları öne sürülen Tuğyan Ülkem Gülter ile olay günü aynı odada bulunan arkadaşı Sultan Nur Ulu, Ulu’nun babası Arif Ulu ve iki kişi daha gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınanlardan Tuğyan Ülkem Gülter tutuklanırken, Sultan Nur Ulu hakkında adli kontrol kapsamında ev hapsikararı verilmişti. Diğer üç kişi ise savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.