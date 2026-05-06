TÜİK 2025 karayolu trafik kaza istatistiklerini açıkladı: Günde 16 kişi hayatını kaybetti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Karayolu Trafik Kaza İstatistikleri’ni yayımladı. Geçtiğimiz yıl boyunca Türkiye karayolu ağında toplam 1 milyon 549 bin 574 adet trafik kazası meydana geldi. Meydana gelen bu kazaların 1 milyon 261 bin 253'ü yalnızca maddi hasarla sonuçlanırken, 288 bin 321 kaza ölümlü ve yaralanmalı olarak kayıtlara geçti. Ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının yüzde 86,5'i yerleşim yerleri içinde, yüzde 13,5'i ise yerleşim yerleri dışında gerçekleşti.

GÜNDE ORTALAMA 16,5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

2025 yılı genelinde yaşanan kazalar neticesinde toplam 6 bin 35 kişi yaşamını yitirdi, 403 bin 937 kişi yaralandı. Meydana gelen 288 bin 321 adet ölümlü yaralanmalı kazanın detaylarına göre, 2 bin 541 kişi doğrudan kaza yerinde hayatını kaybetti. Yaralanıp sağlık kuruluşlarına sevk edilen 3 bin 494 kişi ise kazanın sebep ve tesiriyle tedavi gördükleri 30 gün içinde yaşamını yitirdi. 2025 yılında karayollarında günde ortalama 789,9 ölümlü yaralanmalı kaza meydana gelirken, 16,5 ölüm ve 1106,7 yaralanma kaydedildi.

Trafik kazalarındaki toplam ölü sayısı bir önceki yıla göre yüzde 5,0 oranında azalırken, yaralı sayısında yüzde 4,9'luk bir artış yaşandı. Türkiye'de 2025 yılında, 2024 yılına kıyasla trafikteki motorlu kara taşıtı sayısı yüzde 7,4 yükseldi. Bununla birlikte toplam kaza sayısı yüzde 7,3, ölümlü ve yaralanmalı kaza sayısı yüzde 8,0 ve maddi hasarlı kaza sayısı da yüzde 7,1 arttı.

Türkiye'deki toplam motorlu kara taşıtı sayısı 2024'te 31,3 milyon seviyesindeyken, 2025'te bu sayı 33,6 milyona ulaştı. 2024 yılında karayolu trafik kazalarında ölen kişi sayısı 6 bin 351 iken, bu rakam 2025 yılında 6 bin 35 oldu. Böylece 100 bin motorlu kara taşıtı başına düşen trafik kazası ölü sayısı 2024'te 20,3 iken, 2025 yılında 18,0'a geriledi.

Türkiye'de kayıtlı motorlu kara taşıtları tarafından kat edilen toplam kilometre, verinin mevcut olduğu en son yıl olan 2024 yılı için 382 milyar taşıt-kilometre olarak hesaplandı. Buna göre, 2024 yılında motorlu kara taşıtları tarafından katedilen bir milyar kilometre başına trafik kazalarında 15,7 ölüm ve 1055,2 yaralanma gerçekleştiği belirlendi.

ÖLÜMDE ANKARA, YARALANMADA İSTANBUL ZİRVEDE

İl düzeyindeki istatistikler incelendiğinde, 2025 yılında en fazla trafik kazası ölümü Ankara'da meydana geldi. Başkentte yıl boyunca 290 kişi trafik kazalarında yaşamını yitirdi. En fazla yaralanma olayı ise 47 bin 717 yaralı ile İstanbul'da görüldü. En az ölü sayısı 5 kişi ile Ardahan'da, en az yaralı sayısı da yine 294 kişi ile Ardahan'da kaydedildi.

2025 yılı istatistiklerine göre, karayollarında meydana gelen toplam 288 bin 321 ölümlü ve yaralanmalı kazanın 249 bin 273'ü yerleşim yeri içinde, 39 bin 48'i ise yerleşim yeri dışında gerçekleşti. Veriler, trafik kazası ölümlerinin yüzde 57,2'sinin ve yaralanmaların yüzde 82,0'ının yerleşim yeri içindeki kazalardan kaynaklandığını gösteriyor. Yerleşim yeri dışındaki vakalar ise toplam ölümlerin yüzde 42,8'ine, yaralanmaların ise yüzde 18,0'ına zemin hazırladı.

KAZALARDA EN BÜYÜK PAY SÜRÜCÜLERİN

Ülke genelindeki karayolu ağında gerçekleşen kazalarda hayatını kaybeden kişilerin yüzde 50,7'sini sürücüler oluşturdu. Bu oranı yüzde 29,3 ile yolcular ve yüzde 20,0 ile yayalar izledi. Yaralanma istatistiklerinde de yüzde 55,6 ile sürücüler ilk sırada yer alırken, yaralananların yüzde 33,9'unun yolcu, yüzde 10,5'inin yaya olduğu tespit edildi. Can kayıpları ve yaralanmalar cinsiyet kırılımlarına göre değerlendirildiğinde; ölenlerin yüzde 77,8'inin erkek, yüzde 22,2'sinin kadın olduğu belirlendi. Yaralananlarda ise bu oran erkeklerde yüzde 70,0, kadınlarda yüzde 30,0 olarak kayıtlara geçti.

1334 MOTOSİKLETLİ HAYATINI KAYBETTİ

Taşıt cinslerine göre sürücü ve yolcu kayıpları incelendiğinde, 2025 yılı içerisinde bin 334 motosiklet sürücüsü ve 191 motosiklet yolcusu yaşamını yitirdi. Aynı dönemde otomobil kazalarında bin 2 sürücü ve bin 63 yolcu hayatını kaybetti. Trafikte "incinebilir yol kullanıcıları" olarak sınıflandırılan yayalar, motosiklet, bisiklet ve elektrikli skuter (e-skuter) sürücüleri ağır bir bilanço ile karşılaştı. Bu gruptaki toplam ölü sayısı 2 bin 680, yaralı sayısı ise 183 bin 840 oldu. Kazalardaki toplam ölümlerin yüzde 44,4'ü ve yaralanmaların yüzde 45,5'i bu gruptan oluştu.

İncinebilir yol kullanıcıları arasındaki 2 bin 680 ölümün yüzde 45,0'ını, bin 205 can kaybı ile yayalar teşkil etti. Bin 334 ölümle motosiklet sürücüleri, kazalardaki genel ölümlerin yüzde 22,1'ini kapsarken, incinebilir gruptaki ölümlerin yüzde 49,8'ini oluşturdu. Yaralanma tablosunda ise 42 bin 540 yaya, incinebilir kullanıcılar arasındaki toplam 183 bin 840 yaralının yüzde 23,1'ine denk geldi. Motosiklet sürücüleri 130 bin 578 yaralı ile toplam yaralı sayısının yüzde 32,3'ünü ve incinebilir gruptaki yaralıların yüzde 71,0'ını oluşturdu.

ÖLÜMLERİN YARISI 25-64 YAŞ ARALIĞINDA

Can kayıpları yaş gruplarına göre ayrıldığında, ölümlerin yüzde 52,0'lık en büyük dilimi 25-64 yaş grubunda meydana geldi. 65 yaş ve üzeri kişiler ölümlerin yüzde 21,8'ini oluştururken, 18-24 yaş grubu yüzde 16,2'sini, 0-17 yaş grubu ise yüzde 9,9'unu kapsadı. Yaralanma oranlarında da yüzde 55,5 ile 25-64 yaş grubu başı çekti. 0-17 yaş grubu toplam yaralıların yüzde 18,8'ini, 18-24 yaş grubu yüzde 17,5'ini, 65 yaş ve üzeri kişiler ise yüzde 8,2'sini oluşturdu.

Türkiye genelinde 2025 yılında karayolu ağında meydana gelen 288 bin 321 ölümlü ve yaralanmalı trafik kazasına toplam 484 bin 683 taşıt karıştı. Verilere göre bu araçların yüzde 45,2'sini otomobiller, yüzde 31,3'ünü ise motosikletler oluşturuyor. Kazaya karışan diğer araçların dağılımı yüzde 12,5 kamyonet, yüzde 1,9 minibüs, yüzde 1,9 bisiklet, yüzde 1,8 çekici, yüzde 1,5 otobüs, yüzde 1,5 kamyon, yüzde 0,6 elektrikli skuter ve yüzde 0,6 traktör olarak gerçekleşti. Özel amaçlı taşıtlar, iş makineleri, ambulanslar, tramvaylar, trenler ve at arabaları toplamda yüzde 0,4'lük bir pay alırken, türü belirlenemeyen taşıtların oranı yüzde 0,9 oldu.

BİLANÇO TEK ARAÇTA AĞIRLAŞIYOR

Kazaya karışan araç sayıları kazaların sonuçları üzerinde belirleyici bir rol oynuyor. Trafik kazalarındaki ölümlerin yüzde 50,1'i tek araçlı kazalarda meydana geldi. İki araçlı kazalar ölümlerin yüzde 43,0'ına yol açarken, çok araçlı kazalarda bu oran yüzde 6,9 seviyesinde kaldı. Yaralanma vakalarının tablosu ise farklılık gösteriyor. Yaralanmaların yüzde 55,0'ı iki araçlı kazalar sonucunda oluştu. Tek araçlı kazalar yaralanmaların yüzde 37,4'üne, çok araçlı kazalar ise yüzde 7,6'sına neden oldu. Toplam ölümlü ve yaralanmalı kazaların genel dağılımında iki araçlı kazalar yüzde 54,3 ile ilk sırada yer alıyor. Bunu yüzde 39,6 ile tek araçlı ve yüzde 6,1 ile çok araçlı kazalar takip ediyor.

KAZALARIN YÜZDE 90'I SÜRÜCÜ HATASI ÇIKTI

Geçtiğimiz yıl boyunca ölümlü ve yaralanmalı kazalara yol açan toplam 345 bin 489 kusur tespit edildi. Bu kusurların yüzde 90,6'sının doğrudan sürücü kaynaklı olduğu saptandı. Sürücü hatalarını yüzde 7,7 ile yayalar, yüzde 0,8 ile taşıtlar, yüzde 0,6 ile yolcular ve yüzde 0,3 ile yol kusurları izledi.

Sürücü kusurları kendi içinde incelendiğinde ilk sırayı "Araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmamak" aldı ve bu kural ihlali 114 bin 636 kazaya zemin hazırladı. En sık görülen ikinci ihlal 52 bin 974 kayıtla "Kavşak, geçit ve kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymamak" olarak belirlenirken, üçüncü sıradaki hata 29 bin 735 vakayla "Arkadan çarpmak" oldu.

EN ÇOK KAZA ŞUBAT AYINDA YAŞANDI

Kaza zamanlarına dair veriler incelendiğinde, ölümlü ve yaralanmalı kazaların yüzde 65,0'ının gündüz saatlerinde yaşandığı belirlendi. Kazaların yüzde 33,1'i gece, yüzde 1,9'u ise alacakaranlıkta meydana geldi. Yıl bazında değerlendirildiğinde Ağustos ayı, yüzde 10,4'lük oranla en çok kazanın görüldüğü dönem olarak kayıtlara geçti. En az kazanın yaşandığı ay ise yüzde 5,7 ile Şubat oldu.

Haftanın günleri arasında kazaların yoğunlaştığı gün yüzde 15,1 pay ile Cuma günü olurken, kaza oranının en düşük olduğu gün yüzde 13,6'lık oranla Pazar günü olarak istatistiklere yansıdı. Ölümle sonuçlanan kazaların oluş şekillerinde birinci sırada bin 190 ölümle yayaya çarpma olayları yer alıyor. Bunu bin 171 ölümle yoldan çıkma ve bin 124 ölümle yandan çarpma şeklindeki kazalar takip ediyor.