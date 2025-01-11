TÜİK açıkladı: İl olma kriterlerini karşılayan 24 ilçe belirlendi
Türkiye genelinde il olma potansiyeline sahip 24 ilçe açıklandı. En az 100 bin nüfus ve il merkezine 30 kilometre uzaklık gibi kriterler dikkate alındı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), il olma kriterlerini karşılayan ilçeleri açıkladı. Bir ilçenin il statüsü kazanabilmesi için en az 100 bin nüfusa sahip olması ve il merkezine 30 kilometreden daha uzak bir mesafede bulunması gerekiyor. Ayrıca ekonomik göstergeler de bu süreçte belirleyici unsurlar arasında yer alıyor.
Birgün'de yer alan habere göre, özellikle Balıkesir ve Antalya illerindeki bazı ilçeler il olma potansiyeliyle öne çıkıyor. Türkiye genelinde 24 ilçenin il olma kriterlerini karşıladığı bildirildi.
TÜİK'in raporunda, sadece nüfus ve mesafe gibi fiziki şartların değil, aynı zamanda ilçelerin ekonomik gelişmişlik durumu, altyapı yatırımları ve bölgesel önemi gibi kriterlerin de değerlendirildiği vurgulandı.
İşte il olma kriterlerini karşılayan 24 ilçe:
Yüksekova (Hakkari)
Elbistan (Maraş)
Midyat (Mardin)
Kahta (Adıyaman)
Polatlı (Ankara)
Kozan (Adana)
Ünye (Ordu)
Ergani (Diyarbakır)
Ereğli (Konya)
Lüleburgaz (Kırklareli)
Cizre (Şırnak)
Nazilli (Aydın)
Bandırma (Balıkesir)
Erciş (Van)
Edremit (Balıkesir)
Ereğli (Zonguldak)
Fethiye (Muğla)
İskenderun (Hatay)
Manavgat (Antalya)
Siverek (Urfa)
Çorlu (Tekirdağ)
İnegöl (Bursa)
Tarsus (Mersin)
Alanya (Antalya).