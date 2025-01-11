TÜİK açıkladı: İl olma kriterlerini karşılayan 24 ilçe belirlendi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), il olma kriterlerini karşılayan ilçeleri açıkladı. Bir ilçenin il statüsü kazanabilmesi için en az 100 bin nüfusa sahip olması ve il merkezine 30 kilometreden daha uzak bir mesafede bulunması gerekiyor. Ayrıca ekonomik göstergeler de bu süreçte belirleyici unsurlar arasında yer alıyor.