TÜİK açıkladı: İl olma kriterlerini karşılayan 24 ilçe belirlendi

Türkiye genelinde il olma potansiyeline sahip 24 ilçe açıklandı. En az 100 bin nüfus ve il merkezine 30 kilometre uzaklık gibi kriterler dikkate alındı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma: Güncellenme:
TÜİK açıkladı: İl olma kriterlerini karşılayan 24 ilçe belirlendi - Resim: 1

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), il olma kriterlerini karşılayan ilçeleri açıkladı. Bir ilçenin il statüsü kazanabilmesi için en az 100 bin nüfusa sahip olması ve il merkezine 30 kilometreden daha uzak bir mesafede bulunması gerekiyor. Ayrıca ekonomik göstergeler de bu süreçte belirleyici unsurlar arasında yer alıyor.

1 9
TÜİK açıkladı: İl olma kriterlerini karşılayan 24 ilçe belirlendi - Resim: 2

Birgün'de yer alan habere göre, özellikle Balıkesir ve Antalya illerindeki bazı ilçeler il olma potansiyeliyle öne çıkıyor. Türkiye genelinde 24 ilçenin il olma kriterlerini karşıladığı bildirildi.

2 9
TÜİK açıkladı: İl olma kriterlerini karşılayan 24 ilçe belirlendi - Resim: 3

TÜİK'in raporunda, sadece nüfus ve mesafe gibi fiziki şartların değil, aynı zamanda ilçelerin ekonomik gelişmişlik durumu, altyapı yatırımları ve bölgesel önemi gibi kriterlerin de değerlendirildiği vurgulandı. 

İşte il olma kriterlerini karşılayan 24 ilçe:

3 9
TÜİK açıkladı: İl olma kriterlerini karşılayan 24 ilçe belirlendi - Resim: 4

Yüksekova (Hakkari)

Elbistan (Maraş)

Midyat (Mardin)

Kahta (Adıyaman)

4 9
TÜİK açıkladı: İl olma kriterlerini karşılayan 24 ilçe belirlendi - Resim: 5

Polatlı (Ankara)

Kozan (Adana)

Ünye (Ordu)

Ergani (Diyarbakır)

5 9
TÜİK açıkladı: İl olma kriterlerini karşılayan 24 ilçe belirlendi - Resim: 6

Ereğli (Konya)

Lüleburgaz (Kırklareli)

Cizre (Şırnak)

Nazilli (Aydın)

6 9
TÜİK açıkladı: İl olma kriterlerini karşılayan 24 ilçe belirlendi - Resim: 7

Bandırma (Balıkesir)

Erciş (Van)

Edremit (Balıkesir)

Ereğli (Zonguldak)

7 9
TÜİK açıkladı: İl olma kriterlerini karşılayan 24 ilçe belirlendi - Resim: 8

Fethiye (Muğla)

İskenderun (Hatay)

Manavgat (Antalya)

Siverek (Urfa)

8 9
TÜİK açıkladı: İl olma kriterlerini karşılayan 24 ilçe belirlendi - Resim: 9

Çorlu (Tekirdağ)

İnegöl (Bursa)

Tarsus (Mersin)

Alanya (Antalya).

9 9
tüik verileri