TÜİK açıkladı: Türkiye'nin yeni nüfusu belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ülkenin demografik yapısına ışık tutan 2025 yılı nüfus verilerini açıkladı.

TOPLAM NÜFUS 86 MİLYONU GEÇTİ

Kurumun paylaştığı verilere göre, Türkiye'nin toplam nüfusu 2025 yılı itibarıyla 86 milyon 92 bin 168 kişiye ulaştı.

GEÇEN YILA GÖRE DİKKAT ÇEKEN ARTIŞ

TÜİK verilerinde nüfus artış grafiği de netleşti. Türkiye'nin nüfusu, 2025 yılında bir önceki yıla göre 427 bin 224 kişilik bir artış gösterdi.