TÜİK Haziran 2025 işsizlik verilerini açıkladı

TÜİK'in açıkladığı Haziran ayı işgücü istatistiklerine göre, Türkiye'de işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,2 puan artarak yüzde 8,6’ya yükseldi. Genç nüfusta işsizlik dikkat çekti.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
TÜİK Haziran 2025 işsizlik verilerini açıkladı
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TÜRKİYE’DE HAZİRAN AYINDA İŞSİZLİK YÜZDE 8,6 OLDU

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Haziran ayına ilişkin işgücü istatistiklerini açıkladı. Verilere göre, Türkiye genelinde işsizlik oranı bir önceki aya kıyasla 0,2 puan artarak yüzde 8,6 olarak gerçekleşti.

Haziran ayında işsiz sayısı 52 bin kişi artarak 3 milyon 47 bine yükseldi. Erkeklerde işsizlik oranı yüzde 7,1 olurken, kadınlarda yüzde 11,4 seviyesine çıktı.

İSTİHDAM AZALDI, ORAN YÜZDE 48,9’A GERİLEDİ

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı 18 bin kişi azalarak 32 milyon 452 bine düştü. Bu dönemde istihdam oranı 0,1 puan gerileyerek yüzde 48,9 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 66,2, kadınlarda ise yüzde 31,9 olarak hesaplandı.

İŞGÜCÜ KATILIMI YÜZDE 53,5 SEVİYESİNDE

Haziran ayında işgücüne katılma oranı değişmeyerek yüzde 53,5’te kaldı. İşgücü sayısı ise 33 bin kişi artarak 35 milyon 498 bine ulaştı. Katılım oranı erkeklerde yüzde 71,3, kadınlarda yüzde 36,0 olarak kaydedildi.

GENÇ İŞSİZLİĞİ YÜKSELDİ

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı 0,6 puan artarak yüzde 16,2’ye yükseldi. Erkeklerde bu oran yüzde 12,3 olurken, kadınlarda yüzde 23,7 seviyesinde gerçekleşti.

HAFTALIK ÇALIŞMA SÜRESİ 41,5 SAAT

İstihdam edilenlerden iş başında olanların haftalık ortalama fiili çalışma süresi bir önceki aya göre 1,1 saat azaldı ve 41,5 saat olarak ölçüldü.

ATIL İŞGÜCÜ ORANI YÜZDE 32,9’A YÜKSELDİ

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı, Haziran ayında 1,8 puan artarak yüzde 32,9’a ulaştı. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 23,0; işsiz ve potansiyel işgücünün birleşik oranı ise yüzde 20,3 olarak açıklandı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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