TÜİK işsizlik rakamlarını açıkladı! 2026 2. çeyrek verileri belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı II. Çeyreği (Nisan-Haziran) kapsayan İş Gücü İstatistikleri verilerini paylaştı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
TÜİK işsizlik rakamlarını açıkladı! 2026 2. çeyrek verileri belli oldu
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Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsizlik oranı bir önceki çeyreğe göre 0,3 puan azalarak yüzde 7,9 seviyesine geriledi. Toplam işsiz sayısı ise 84 bin kişi azalarak 2 milyon 799 bin kişi oldu.

İstihdam ve İş Gücü Rakamları

İstihdam Sayısı: İstihdam edilenlerin sayısı 155 bin kişi artarak 32 milyon 479 bin kişiye yükseldi. İstihdam oranı 0,1 puan artışla %48,5 olarak kayıtlara geçti (Erkeklerde %65,8, kadınlarda %31,6).
İş Gücüne Katılım: İş gücü 71 bin kişi artarak 35 milyon 278 bin kişi, iş gücüne katılma oranı ise %52,7 oldu (Erkeklerde %70,6, kadınlarda %35,3).
Cinsiyete Göre İşsizlik: İşsizlik oranı erkeklerde %6,7, kadınlarda ise %10,3 olarak hesaplandı.

Genç Nüfusta İşsizlik 1 Puan Düştü

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki çeyreğe göre 1,0 puanlık düşüş kaydederek %13,9 oldu. Genç erkeklerde işsizlik oranı %11,0, genç kadınlarda ise %19,3 olarak gerçekleşti.

Sektörel Dağılım ve Çalışma Süresi

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam verilerinde sektörlere göre dağılım şu şekilde şekillendi:

Sektörel Dağılım: İstihdam edilenlerin %59,8'i hizmet, %19,7'si sanayi, %13,7'si tarım ve %6,8'i inşaat sektöründe yer aldı.
Sektörel Değişim: Hizmet sektöründe 240 bin, inşaatta 25 bin, tarımda 10 bin kişilik artış yaşanırken, sanayi sektöründe istihdam 121 bin kişi azaldı.
Haftalık Fiili Çalışma Süresi: İş başında olanların haftalık ortalama fiili çalışma süresi 0,1 saat artarak 42,3 saat oldu.

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