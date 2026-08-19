TÜİK işsizlik rakamlarını açıkladı! 2026 2. çeyrek verileri belli oldu

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsizlik oranı bir önceki çeyreğe göre 0,3 puan azalarak yüzde 7,9 seviyesine geriledi. Toplam işsiz sayısı ise 84 bin kişi azalarak 2 milyon 799 bin kişi oldu.

İstihdam ve İş Gücü Rakamları

İstihdam Sayısı: İstihdam edilenlerin sayısı 155 bin kişi artarak 32 milyon 479 bin kişiye yükseldi. İstihdam oranı 0,1 puan artışla %48,5 olarak kayıtlara geçti (Erkeklerde %65,8, kadınlarda %31,6).

İş Gücüne Katılım: İş gücü 71 bin kişi artarak 35 milyon 278 bin kişi, iş gücüne katılma oranı ise %52,7 oldu (Erkeklerde %70,6, kadınlarda %35,3).

Cinsiyete Göre İşsizlik: İşsizlik oranı erkeklerde %6,7, kadınlarda ise %10,3 olarak hesaplandı.

Genç Nüfusta İşsizlik 1 Puan Düştü

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki çeyreğe göre 1,0 puanlık düşüş kaydederek %13,9 oldu. Genç erkeklerde işsizlik oranı %11,0, genç kadınlarda ise %19,3 olarak gerçekleşti.

Sektörel Dağılım ve Çalışma Süresi

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam verilerinde sektörlere göre dağılım şu şekilde şekillendi:

Sektörel Dağılım: İstihdam edilenlerin %59,8'i hizmet, %19,7'si sanayi, %13,7'si tarım ve %6,8'i inşaat sektöründe yer aldı.

Sektörel Değişim: Hizmet sektöründe 240 bin, inşaatta 25 bin, tarımda 10 bin kişilik artış yaşanırken, sanayi sektöründe istihdam 121 bin kişi azaldı.

Haftalık Fiili Çalışma Süresi: İş başında olanların haftalık ortalama fiili çalışma süresi 0,1 saat artarak 42,3 saat oldu.