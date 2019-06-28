TÜİK, mayıs ayı dış ticaret dengesini açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayı dış ticaret dengesini açıkladı. İhracat arttı, ithalat düştü, dış ticaret açığı da geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verileri açıklandı.



İhracat 2019 yılı Mayıs ayında, 2018 yılının aynı ayına göre yüzde 12,1 artarak 15 milyar 981 milyon dolar, ithalat yüzde 19,3 azalarak 17 milyar 819 milyon dolar olarak gerçekleşti.



Mayıs ayında dış ticaret açığı yüzde 76,5 düştü, 1 milyar 838 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise 89,7'ye yükseldi.



İhracat şampiyonu Almanya olurken onu İtalya, Birleşik Krallık ve Amerika takip etti. İthalat lideri Rusya'yı ise Çin, Almanya ve Amerika izledi.



ulusal.com.tr