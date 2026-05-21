TÜİK son dakika duyurdu! Türkiye'de doğum oranlarında büyük düşüş

Açıklanan verilere göre, Türkiye'nin toplam doğurganlık hızı düşüş eğilimini sürdürerek, nüfusun kendini yenileyebilmesi için gerekli olan 2,10 seviyesinin oldukça altında kaldı ve 1,42 olarak gerçekleşti.

Yayınlanan bültende, 2025 yılında ülkemizde canlı doğan bebek sayısı 895 bin 374 olarak kayıtlara geçti. Dünyaya gelen bebeklerin cinsiyet dağılımına bakıldığında; yüzde 51,4'ünün erkek, yüzde 48,6'sının ise kız olduğu görüldü.

Bir kadının doğurgan olduğu dönemi kapsayan 15-49 yaş grubunda doğurabileceği ortalama çocuk sayısını ifade eden "toplam doğurganlık hızı", 2001 yılında 2,38 çocuk seviyesindeydi. Ancak 2014 yılından itibaren kesintisiz bir düşüş trendine giren bu oran, 2025 yılında 1,42 çocuk ortalamasına kadar geriledi.

Ortaya çıkan bu tablo, Türkiye'de doğurganlık oranının son 9 yıldır nüfusun yenilenme eşiği olan 2,1'in altında kalmaya devam ettiğini gösterdi.