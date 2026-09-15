TÜİK temmuz ayı rakamlarını duyurdu! Para harcamanın yönü değişiyor

Açıklanan verilere göre hizmet üretim endeksi, yıllık bazda yüzde 3, aylık bazda ise yüzde 1 oranında artış kaydetti. Hizmet kollarındaki büyümeyi bilgi ve iletişim sektörü sırtlarken; yüksek faiz ve finansman maliyetlerinin baskısı altındaki gayrimenkul ve inşaat sektörlerinde yıllık bazda belirgin düşüşler yaşandı.

BİLGİ, İLETİŞİM VE TURİZM SEKTÖRÜ HİZMETİ SIRTLADI

Hizmet sektörünün alt dallarında yıllık ve aylık bazda gerçekleşen üretim performansı tablosu netleşti:

Bilgi ve İletişim Hizmetleri: Yıllık bazda yüzde 7,9 artış göstererek sektörün lokomotifi oldu; aylık artış ise yüzde 0,9 olarak gerçekleşti.

Mesleki, Bilimsel ve Teknik Hizmetler: Yıllık yüzde 5,5 ve aylık yüzde 3,1 oranında güçlü yükseliş kaydetti.

Konaklama ve Yiyecek Hizmetleri: Turizm ve tüketim hareketliliğinin etkisiyle yıllık bazda yüzde 5,3, aylık bazda yüzde 2,3 büyüdü.

Ulaştırma ve Depolama Hizmetleri: Yıllık bazda yüzde 2,8 oranında sınırlı artış sergiledi.

GAYRİMENKUL VE İDARİ HİZMETLERDE DÜŞÜŞ TRENDİ

Hizmet sektörünün genele yayılan artışına karşın, mülkiyet ve destek hizmetlerinde daralma görüldü:

Gayrimenkul hizmetleri üretimi temmuzda yıllık bazda yüzde 5,2 azaldı. Sektör, aylık bazda ise yüzde 1,3'lük sınırlı bir toparlanma gösterdi.

İdari ve destek hizmetleri yıllık bazda yüzde 3,3 oranında geriledi.

İNŞAAT ÜRETİMİNDE BİNA KAYNAKLI GERİLEME: YILLIK YÜZDE 4,7 KAYIP

Hizmet sektöründeki büyümenin aksine inşaat sektörü yılı ekside sürdürüyor:

İnşaat üretim endeksi temmuz ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,7 düşüş kaydetti; aylık bazda ise yüzde 1,1 arttı.

Bina inşaatı endeksi yıllık bazda yüzde 8 gibi sert bir daralma yaşarken, özel inşaat faaliyetleri yüzde 4,9 geriledi.

Bina dışı yapıların inşaatı (altyapı projeleri ve kamu yatırımları) ise yüzde 14 oranında güçlü artış göstererek inşaat grubundaki genel düşüşü dengeledi.

EKONOMİSTLERDEN FİNANSMAN MALİYETİ VE TÜKETİM ANALİZİ

Açıklanan verileri değerlendiren ekonomistler, bilgi-iletişim ve turizm-yiyecek kollarındaki canlanmanın bireysel tüketim ve dijitalleşme iştahının sürdüğünü kanıtladığını belirtti. Öte yandan konut, bina inşaatı ve gayrimenkul alanlarındaki yıllık gerilemelerin, sıkı para politikası çerçevesinde yüksek kalan konut kredisi faizleri ve genel finansman maliyetlerinin doğrudan bir yansıması olduğuna dikkat çekildi.