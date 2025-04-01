Tüketici haklarında yeni dönem: Güvenli alışveriş için önemli düzenleme yürürlüğe girdi

"Uzaktan İletişim Araçları Yoluyla Piyasaya Arz Edilen Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği" kapsamında, satıcılar artık ürün güvenliği ve üretici bilgilerini açık ve detaylı bir şekilde paylaşmak zorunda olacak.

Yeni düzenleme, özellikle tüketicilerin ürün güvenliği bilgilerine daha kolay ulaşmasını hedefliyor. Satıcılar, ilanlarında üretici, ithalatçı bilgileri ve iletişim adreslerini açıkça belirtmekle yükümlü olacak.

Düzenleme kapsamında, Türkiye’ye yurt dışından ürün satan firmalar için yerel temsilci bulundurma zorunluluğu getirildi. Bu yükümlülüğe uymayan firmaların Türkiye pazarına erişimi engellenecek. Böylece, tüketicilerin muhatap bulma konusundaki sorunlarının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Sanal pazar yerleri, ürün güvenliğiyle ilgili bilgileri saklayacak ve uygunsuz ürünlerin tespiti halinde bu ilanları 24 saat içinde kaldırmakla yükümlü olacak.

Ayrıca, tüketicilerin şikayetlerini kolayca iletebilmesi için sanal pazar yerlerinde ürün güvenliği hakkında başvuru yapılabilecek bir iletişim noktası oluşturulacak.