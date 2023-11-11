Tüketim Çılgınlığında Ayrı Bir Nokta! Hediye Alacağız Diye Saatlerce Sıra Beklediler... Bağdat Caddesinde Kozmetik Sırası Uzadı Gitti
İstanbul'da Bağdat Caddesinde yeni açılan bir dükkanda yaşanan alışveriş kuyruğu görenleri hayrete düşürdü. Saatler öncesinden sadece hediye ürünü almak için beklemeye başlayanları görenler hayret içinde kaldı.
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Bağdat Caddesinde yeni açılmak üzere olan bir dükkanın önünde oluşan alışveriş kuyruğu görenleri şaşırttı.
Bağdat Caddesine açılacak olan yeni Sephora mağazası nedeniyle ünlü marka büyük bir hediye vereceğini duyurdu.
İlk 500 müşterisine 10 bin TL'lik bir hediye çantası ereceğini duyuran Sephora için İstanbulluluklar erken saatlerden itibaren sıra beklemeye başladı.
Açılış saati 12.00 olmasına rağmen çok sayıda insan sabahın ilk saatleriyle Sephora önünde beklemeye başladı.