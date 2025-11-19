Tüm mağdurların yüreğine su serpmek istiyorum: “Tosuncuk” lakaplı Mehmet Aydın’dan mektup!

Çiftlik Bank davasında 45 bin yılı aşkın hapis cezasına çarptırılan Mehmet Aydın, cezaevinden gönderdiği mektupta mağdurların zararını karşılayabileceğini öne sürdü. Aydın, Bitcoin tesislerinin hâlâ faaliyette olduğunu iddia ederek ev hapsine çıkması halinde tüm ödemeleri yapabileceğini savundu.

Çiftlik Bank sistemiyle Türkiye’de binlerce kişiyi mağdur ettiği gerekçesiyle 45 bin yılı aşan hapis cezasına çarptırılan Mehmet Aydın, cezaevinden avukatı aracılığıyla bir mektup gönderdi. “Tosuncuk” olarak bilinen Aydın, mektubunda mağdurların zararını karşılayabileceğini savunarak dikkat çeken iddialar ortaya attı.

Ekol TV’nin haberine göre Aydın, ev hapsine çıkması halinde ödemeleri yapabileceğini ileri sürerek “Tesislerimde Bitcoin üretimi devam ediyor, tahliye edin mağdurlara ödeme yapayım.” ifadesini kullandı. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Aydın, başından beri zararları karşılama niyetinde olduğunu iddia etti.

Edirne F Tipi Cezaevi'nde yaklaşık 4,5 yıldır tutuklu bulunan Aydın, bilirkişi raporlarında mağdurların toplam alacağının 70 milyon TL’nin üzerinde olduğunun ifade edildiğini hatırlattı. El konulan şirket ve mal varlıklarının bu tutarı fazlasıyla karşılayabileceğini belirterek kayyumları işaret etti: “Mal varlıklarım zararın üzerinde, kayyumlar satış yapmadı.”

Aydın ayrıca 2011’de kurduğunu ileri sürdüğü Bitcoin üretim tesislerinin Uruguay ve Paraguay’da hâlâ aktif olduğunu iddia ederek, zararları karşılayabilecek kapasiteye sahip olduğunu savundu. Tutuklu olduğu için ödeme yapamadığını belirten Aydın, ev hapsine geçirilmesi halinde süreci yönetebileceğini söyledi.

Uzlaşma yasası kapsamında mağdurlara ödeme yapabileceğini de belirten Aydın, mektubunu “Tüm mağdurların yüreğine su serpmek istiyorum.” sözleriyle tamamladı.

tosuncuk Mehmet Aydın
