Türkiye Gençlik Birliği (TGB) Genel Başkanı Cem Dikmen Çarşamba günü Best Fm'e konuk oldu. Konuşan Türkiye programında Ufuk Karcı’nın sorularını yanıtlayan Dikmen, 29 Ekim'de 'İstiklal Yürüyüşü' yapacaklarını duyurdu

Türkiye Gençlik Birliği (TGB) Genel Başkanı Cem Dikmen Çarşamba günü Best Fm'e konuk oldu. Konuşan Türkiye programında Ufuk Karcı’nın sorularını yanıtlayan Dikmen, 29 Ekim'de 'İstiklal Yürüyüşü' yapacaklarını duyurdu.



Yürüyüş için hiçbir güvenlik problemi olmadığını; Türk ordusuna, Türk polisine ve Türk milletine güvenlerinin tam olduğunu söyleyen Dikmen, "Samsun’dan başlayarak İstiklal yolunu adımlayacağız. 4 günlük yürüyüşün sonunda Anıtkabir’e yürüyeceğiz. Tüm vatandaşlarımızı 29 Ekim saat 13.00’te Ankara'ya, Birinci Meclis önüne davet ediyoruz" dedi.



Cem Dikmen’in konuşmasından diğer kesitler ise şu şekilde:



Ülkemizde siyaset şahıslar üzerinden tartışmaya sıkışmış vaziyette. Olması gereken ise programlar düzleminde çözümler bulamaktır. Türkiye’nin asıl ihtiyacı ekonomi, siyasi ve askeri anlamda tam bağımsız politikalar üretebilmektir. Artık Amerikancı iktidarların Türkiye’de başarıya ulaşamayacağı bir süreçteyiz.



EN BÜYÜK DAYANAĞIMIZ TÜRK ORDUSU



Türkiye kritik bir süreçten geçiyor. Ordumuz, Türkiye'yi bölme girişimlerine karşı İdlib'de kahramanca savaşıyor. Amerika ile gerilimler üst düzeye tırmanmış vaziyette. ABD elçisi John Bass giderayak Türkiye’yi terör ile tehdit ediyor. Ardından Mersin’de patlama meydana geliyor. Bütün bunlar içinde bulunduğumuz kritik sürecin göstergesi. Bu süreçte milletimizin ihtiyacı olan şey ise birlik ve beraberliğimizi korumaktır.



Milletin ihtiyacı birlik ve beraberlik iken bir yandan da hükümet kutuplaştırıcı politikalar üretmekten vazgeçmiyor. Milli eğitimi, gayri milli hale getirecek müfredat değişikliklerine girişiyor. Müftülere nikah yetkisini tartıştırıyor.



Bu süreçte topyekûn vatanın birliği ve bütünlüğü için tavır almamız gerekiyor. Türk ordusu cephedeyken, cephe gerisinde birleşen bir millet gerekir. Türk gençliği olarak biz de ülkemizin sorunlarını görüyor ve çözümü biliyoruz. Türk gençliğinin bilincinden Atatürk’ü silemezler. 29 Ekim’de bunu bir kez daha haykıracağız.



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