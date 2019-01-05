Aydınlık'ın Türkiye-Çin dostluğunu hedef alan CIA-FETÖ odaklarına dikkat çektiği haberler, Uygur ayrılıkçılarını rahatsız etti. Kışkırtmanın başındaki isim olan Seyit Tümtürk, Hizb-ut Tahrirciler ve Yeni Akit çevresi sosyal medyada ve haber sitelerinde Aydınlık’ı hedef aldı

AYDINLIK gazetesinin Uygur ayrılıkçısı Seyit Tümtürk’ün CIA yalanlarını camilere taşımasını haberleştirmesi Seyit Tümtürk ve Hizb-ut Tahrir’i rahatsız etti. Doğu Türkistan Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Seyit Tümtürk, Aksaray’da müftünün talebi ve valinin onayıyla Ulu Cami’de propaganda yaptı. Hizbut Tahrir örgütü de İstanbul ve Ankara’da cuma namazı çıkışı camilerde yaptığı eylemlerde Çin’e tepki gösterdi, hilafet devleti çağrısı yaptı.



Aydınlık’ın olayı haberleştirmesi Seyit Tümtürk’ü, Türkiye Cumhuriyeti’ni yıkarak yerine hilafet devleti kurmayı amaçlayan Hizb-ut Tahrir’i ve Yeni Akit gazetesi yazarlarını rahatsız etti. Tümtürk yaptığı paylaşımda “Şahsıma saldıran Doğu Perinçek Vatan Partisini ve Aydınlık dergisini milletimizin idrak ve vicdanına havale ediyorum” yazdı.



Hizb-ut Tahrir Türkiye Medya Sorumlusu Mahmut Kar “Aydınlık cenahı, Çin zulmüne karşı çıktığımız ve Müslüman Uygur halkına destek verdiğimiz için rahatsız olmuş ve ‘Camii’de Açıkça Hilafet İstediler’ demişler. Bizim cami ile bağımız İslam’dan geliyor. Ya sizin PKK ile bağınız nereden? Cemaziyelevvelinize bakın da gelin” yazdı. Örgüte yakınlığıyla bilinen Köklü Değişim Medya İstanbul Temsilcisi Ramazan Gümüş de Aydınlık’ın haberini alıntılayarak “Komünist Çin’in TR ‘Sözcüsü’ Karanlıkçı tayfa Hizb-ut Tahrir’e ve mazlum Doğu Türkistanlı müslümanlara saldırmış. Gazetecilik yerine ajanlığı meslek edinmek bu olsa gerek” mesajını paylaştı.



YENİ AKİT YAZARLARI DA RAHATSIZ



Köklü Değişim ve Haksöz Haber internet siteleri de Aydınlık’ın haberinden rahatsız oldular. Köklü Değişim “Aydınlık gazetesi ‘FETÖ’ ağzı ile haber yapıyor!” başlıklı haberinde Aydınlık’ı Müslüman ve Uygur düşmanı olarak gösterdi. Haksöz Haber de “Aydınlık, ‘Şeytan Ayetleri’ni Şimdi de Çince Okuyor!” başlıklı haberle saldırdı. Yeni Akit yazarlarından İbrahim Karataş, Aydınlık’ın manşetini paylaştığı tivitinde “Perinçek’in Aydınlık’ı Uygurları değil Çin’i destekliyor. Üstelik partilerinin adı Vatan ve kendileri ulusalcı olur. Demek ki Maocu ruh hala gitmedi. Sadece gizleniyor” yazdı.



Yeni Akit ve Haksöz Haber yazarı Kenan Alpay da “Çin ve Rusya’ya İltisaklı Çalışmak Serbest mi? Doğu Perinçek’in lideri olduğu Maocu-Kemalist örgütlenmenin yayın organı Aydınlık gazetesi, Çin Devleti hesabına Doğu Türkistan aleyhine en yoğun kara-propaganda ve psikolojik harp faaliyeti yürüten odaktır” diyerek rahatsızlığını belirtti.



YARGITAY: HİZB-UT TAHRİR TERÖR ÖRGÜTÜDÜR



Yargıtay 9. Ceza Dairesi 2008 yılında, “Her ne kadar bugüne kadar silahlı eylemi olmasa da ileride silaha başvurabilir” şeklindeki bir kararla, Hizb-ut Tahrir’i “terör örgütü” kabul etmişti. Yargıtay 16. Ceza Dairesi 4 Ekim 2017’de “Terör örgütü sayılması için silahlı olmasına gerek yok, Hizb-ut Tahrir terör örgütü” dedi. Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi, örgüt lideri Yılmaz Çelik’in terör örgütüne üye olma suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi. Çelik, terör örgütü propagandası yapma suçundan da 10 ay hapis cezası ile cezalandırdı. Mahkemenin gerekçeli kararında Hizbut Tahrir’in Yargıtay kararları ışığında silahlı terör örgütü olarak kabul edildiği belirtildi. Bütün bu gelişmelere rağmen Anayasa Mahkemesi siyasi baskılara dayanamayarak 26 Ekim 2018 tarihli kararında Yargıtay’ın aldığı terör örgütü kararlarının gerekçelerinin yeterli olmadığına hükmetti.