Doğu Türkistan İslam Hareketi Kurucusu Abdulkadir Yapçan’ın iade dosyasında işlediği suçlar sıralandı. Yapçan’ın patlayıcı alınması için Afganistan’dan Sinciang-Uygur Bölgesi’ne para gönderdiği iddia edildi

Çin Halk Cumhuriyeti’nin ülkelerinde terör faaliyeti yaptığı için iadesini istediği Doğu Türkistan İslam Hareketi Kurucusu Abdulkadir Yapçan’ın farklı kanallarda cihat çağrıları yaptığı, terör eylemleri planladığı ortaya çıktı.



Çin’den sahte pasaportla kaçan Yapçan, 2016 yılında Türkiye’de yakalandı. Çin, Yapçan hakkındaki suçlamaların yer aldığı iade dosyasını Türkiye’ye gönderdi ve iade kararı için dava açıldı. İddianameyi hazırlayan savcı Yapçan’ın “evrakta sahtecilik”, “Silahlı terör örgütü kurmak, yönetmek” suçları nedeniyle Çin’e iade edilmesini talep etti.

İddianamede, Çin makamları tarafından verilen iade dosyasında yer alan bilgiler ve Yapçan’ın suça konu eylemleri yer aldı. Buna göre, Yapçan ‘Ulusal güvenliği tehlikeye düşürmek, adam öldürmek, terörist organizasyon oluşturmak, organizasyona liderlik etmek ve organizasyonda aktif rol almak’ suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranıyor. 1958 Sincian doğumlu Yapçan iddiaya göre 1997 yılında sahte pasaportla Suudi Arabistan’a çıkış yaptı. 1997’nin Nisan ayında “Doğu Türkistan Partisi”ni (daha sonra Doğu Türkistan İslam Hareketi adını aldı) kurdu ve başkan yardımcılığını yaptı. 1999 yılına kadar Orta ve Güney Asya’da bulunan Sinciang uyruklu kişileri Afganistan’a terör eğitimine gönderdi. Örgüt faaliyeti çerçevesinde patlayıcı maddeler imal edildi. Yapçan, son yıllarda da internet üzerinden videolar yayınlayarak terör propagandası yaptı.



İSLAM DEVLETİ KURMA PLANLARI

İade dosyasında Yapçan hakkında beyanlar olduğu belirtildi. Doğu Türkistan İslam Hareketi teröristlerinin Yapçan hakkında verdikleri beyanlar ve Yapçan’ın eylemleri şöyle:

■ 1997 yılında sahte pasaport düzenleyerek Doğu Türkistan’dan Suudi Arabistan’a gitti.

■ Terörist İsmail Abdulsemet, Yapçan’ın 1997 yılında Suudi Arabistan’a gittiğine ilişkin beyan verdi.

■ Terörist Abdulmecit Mutalif Hasmu, Yapçan’ın Doğu Türkistan İslam Partisi Emiri olduğunu söyledi.

■ Terörist Abdulmecit Mehmetkırım, Yapçan’ın Çin’de cihat çağrısında bulunduğunu ve İslam Devleti kurmayı planladığını beyan etti.

■ Terörist Osman Ümit, 1998 yılında Yapçan ve bazı şüpheli kişilerin Afganistan’dan Doğu Türkistan’a 20 bin Amerikan Doları gönderdiğini, bu para ile Sincian’daki teröristlerin patlayıcı madde aldıklarını itiraf etti.

■ Terörist Nurmehmet Abdulkeyim, şüphelinin kendisine cihat yapması talimatı verdiğini söyledi.

■ Yapçan internet üzerinden yayın yapan İstiklal TV’de Çin ‘işgaline’ karşı cihat çağrısı yaptı, Sincian’daki teröristlere yönelik olarak da ‘IŞİD’e katılmak yerine ‘Doğu Türkistan’da Doğu Türkistan için savaşın’ şeklinde açıklamalarda bulundu.



YAPÇAN İDDİALARI REDDETTİ

Yapçan savunmasında iddiaları reddetti. Mücadelesini hukuk çerçevesinde verdiğini savunan Yapçan, Türk filmleri ve Türkiye’den temin ettiği Hazreti Muhammed’in hayatını anlatan kitapları Müslüman Türklere ulaştırarak asimile olmalarını engellemeye çalıştığını iddia etti. Yapçan ‘etnik ayrımcılık, işkence ve zulümlerden kaçarak’ adına düzenlenen sahte pasaportla 1997’de bölgeden ayrılıp Malezya, Suudi Arabistan, Pakistan’dan sonra 2002’de Türkiye’ye geldiğini belirtti. Kendisi aleyhinde ifade veren kişilerin Çin tarafından idam edildiğini söyleyen Yapçan, insanları Çin’e karşı kışkırtmadığını, IŞİD’e katılmak için gelenleri engellediğini öne sürdü. Suçsuz olduğunu savunan Yapçan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı istedi.



ŞIRACININ ŞAHİDİ BOZACI

Yapçan’ın iadesiyle ilgili 26 Eylül 2017’de başlayan davanın yedinci duruşması 12 Şubat günü İstanbul Çağlayan Adliyesi’nde görülmüştü. Mahkemede tanık olarak Uygur ayrılıkçılarının lideri Seyit Tümtürk dinlendi. Tümtürk, Afganistan’da doğduğunu belirterek “Doğu Türkistan’ı hiç görmedim, Doğu Türkistan’da hiç yaşamadım. Doğu Türkistan’daki zulmü hiç görmedim. Annemden, babamdan, dedelerimden duydum” dedi. Yapçan’ı 15-20 yıldır tanıdığını söyleyen Tümtürk “Yapçan’ın yaptığı her şeyi ben de yaptım, söylediği her şeyi ben de söyledim. Birlikte Türkiye’de birçok eyleme katıldık” ifadelerini kullandı. Yapçan hakkındaki tahliye talepleri reddedilmiş, dava ertelenmişti.



SEKİZ ÜLKENİN TEMSİLCİSİ SİNCANG'I ZİYARET EDİYOR

Türk Dışişleri Bakanlığı’nın Sincian Uygur Özerk Bölgesi’nde ‘toplama kampları’ kurulduğu açıklamasının ardından Rusya dahil sekiz ülkenin BM temsilcilerinin dün Çin’e gittiği belirtildi. 19 Şubat’a kadar sürecek ziyerette temsilciler kamplarla ilgili iddiaların doğru olup olmadığını gözlemleyecek.

Çin devlet televizyonunun açıklamasına göre Çin Dışişleri Bakanlığı’nın daveti üzerine Rusya, Belarus, Venezuela, Mısır, Kamboçya, Küba, Pakistan ve Senegal’in BM Cenevre Ofisi temsilcilieri Çin’e gitti. Diplomatlar, Pekin’de Çinli yetkililerle aşırıcılık, ayrımcılık ve terör konularını istişare ederken Çin Komünist Parti Merkez Komitesi Propaganda Dairesi Başkan Yardımcısı Tzyan Tzyango, “Sinciang, eğitim programları ve özel eğitim merkezleri sayesinde son yıllarda belirgin bir ilerleme kaydetti” dedi.





Ercan Küçük

Aydınlık