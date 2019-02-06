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Tunç Soyer'den HDP açıklaması

“CHP - İyi Parti - HDP ittifakı”nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer, kameralar karşına geçti. Soyer, seçim çalışmaları kapsamında HDP ile görüşeceğini söyledi. HDP'de geçen hafta, Tunç Soyer için mahalle mahalle çalışacağını açıklamıştı.

Tunç Soyer'den HDP açıklaması

CHP ile PKK/HDP’nin İzmir temasları artık açıktan yürütülüyor. CHP, İyi Parti ve HDP’nin ortak İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Tunç Soyer CHP İzmir İl Başkanlığını ziyaret etti, ardından kameralar karşına geçti. Gazeteciler sordu, Soyer yanıtladı.

Ulusal Kanal, Soyer’e seçim sürecinde HDP ile yapılacak çalışmaları sordu.

Soyer önce sorudan duyduğu memnuniyeti dile getirdi ardından HDP ile konuşacaklarını açıkladı.

Soyer’in bu yanıtı İzmir İl Başkanlığındaki partililer tarafından alkışladı.

Tunç Soyer’e, AKP ve MHP’nin “Mehmetçik’in hendek operasyonlarına karşı çıktı” eleştirileri soruldu. Soyer iddiaları reddetti.

Tunç Soyer’in adaylığının açıklanmasıyla PKK’nın siyasal kolu HDP İzmir’de aday çıkarmayacağını açıklamıştı. HDP’nin İzmir İl Başkanı Kadir Baydur da, Soyer’in HDP’nin de adayı olduğunu ilan etmişti.



HABER: ÖZGÜR DOĞU SAYMAZ 
KAMERA AKIN KARA
ulusal.com.tr

Etiketler; #Tunç Soyer #chp #İyi Parti #hdp #izmir
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