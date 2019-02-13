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Tunç Soyer'den HDP açıklaması

CHP- İyi Parti –HDP’ nin ortak adayı Tunç Soyer İyi Parti İzmir İl Başkanlığını ziyaret etti. Ulusal Kanal muhabirinin HDP ile işbirliği sorularına Soyer, “HDP yasal bir partidir” ifadesiyle yanıt verdi. Bu yanıt İyi Partililer tarafından alkışlandı.

Tunç Soyer'den HDP açıklaması

CHP'nin İzmir adayı Tunç Soyer, İyi Parti ve PKK’nın siyasal kolu HDP’nin ittifakla İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı belirlendi. İyi Parti İzmir İl başkanlığını ziyaret eden Soyer, Ulusal Kanal muhabirinin sorularını yanıtladı.

Soyer, HDP’nin yasal ve meşru olduğunu vurgulayarak işbirliğini savundu.

Soyer’in bu yanıtı İyi Partililer tarafından alkışlandı.

“Hendekleri desteklemedik” diyen Soyer, kayyuma karşı olduklarını belirtti. Ulusal Kanal, CHP’nin yerel özerklik şartındaki çekincelerin kaldırılması programını hatırlattı Tun Soyer’e… Bu sırada İyi Parti  İzmir İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar, Soyer’e “bu gazeteci kim tanıyor musunuz” diye sordu.

Soyer, özerklik sorusunu da genel merkeze havale etti.

Bir soru da İyi Parti İl Başkanı Kırkpınar’dan geldi, Ancak Tunç Soyer’e değil Ulusal Kanal muhabirineydi.

Tunç Soyer'in İyi Parti ile başlayan ziyaretlerinin HDP ile devam etmesi bekleniyor.


HABER: ÖZGÜR DOĞU SAYMAZ KAMERA: AKIN KARA
ulusal.com.tr

 

Etiketler; #chp #İyi Parti #Tunç Soyer #izmir
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