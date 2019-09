İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer "İzmir’de AK Parti’nin PKK’yı kınama önergesi reddedildi" haberlerinin ardından açıklama yaptı

Soyer açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak defalarca terör örgütü PKK'yı lanetledim, lanetlemeye de devam edeceğim. Belediye meclisimizdeki tüm parti gruplarının da bu konuda hemfikir olduğuna dair en ufak bir şüphe yoktur. Şehit yakınları ve gazilerimize yıllardır her türlü desteği sağlayan belediyemizin çabalarının da bu gibi siyasi rant elde etmeyi amaçlayan girişimlerle yıpratılamayacağı açıktır. Bu tür siyasi rant sağlama girişimlerine sağ duyulu İzmir halkı her zaman gereken yanıtı vermiştir. Meclisimize sunulan önergenin gündeme alınmamasının nedeni, şekil ve ciddiyet itibarıyla kabul edilemez olmasındandır. Meclisimizin isim vermeden, hukuki bir temele dayanmadan, dünyadaki tüm ülkeleri, Türkiye’deki sivil toplum örgütlerini, siyasi partileri, kurum ve kuruluşları töhmet altında bırakan, neredeyse dünyadaki herkesi teröre destek vermekle itham eden gayri ciddi bir açıklamayı gündeme alması beklenemez. Böyle bir kınama metninin kabulü aynı zamanda devletin güvenlik ve emniyetten sorumlu güçlerinin görevlerini yapmadığını kabul etmektir. Terörle açıktan bağı olduğu iddia edilen siyasi partilerin, sivil toplum örgütlerinin, yabancı devletlerin, emniyet birimlerinden habersiz icraatta bulunduğu, Türkiye Cumhuriyeti'nin bu duruma seyirci kaldığı ve hukuki yaptırımların etkisiz olduğu izlenimini doğuracak bu kınama metninin kabulünün, devletimizin terörle mücadele konusunda itibarını zedeleyeceği açıktır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.



