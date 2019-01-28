145 belediye başkan adayını açıklayan CHP'nin 18 saat süren Parti Meclisi toplantısına krizler damga vurdu. Uzun bir süredir kaos yaşanan İzmir için Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer aday gösterildi. Parti Meclisi'nde çıkan gerginliklerden dolayı Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu toplantıya 3 kez ara vermek zorunda kaldı. Bazı adayların FETÖ ve PKK/HDP'ye destek mesajı veren isimlerden oluşması ise dikkat çekti.

Toplantı 18 saat sürdü, üç kez ara verildi. İçeride tansiyon yüksekti.



697 belediye başkan adayını açıklanmıştı. Kalan adaylıklar için CHP Merkez Yürütme Kurulu toplandı. Tartışma nedeniyle MYK 5 saat sürdü.



MYK'nın onayından geçen aday listesi Parti Meclisi'ne sunuldu. İzmir adayı Tunç Soyer dahil 145 kişinin ismi Parti Meclisi'nden onay aldı.



Tunç Soyer'in adaylığın kesinleşmesi tartışmaları da beraberinde getirdi. Soyer'in PKK'ya verdikleri destekten dolayı kayyum atanan HDP'li belediyelere dayanışma mesajı yayımladığı ortaya çıktı. HDP'nin "Vicdan ve Adalet" eylemlerine de destek verdiği tespit edildi.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Parti Meclisi toplantısına 3 kez ara verdi. Adayların bazıları açık oyla belirlendi. Açık oylama krize neden olunca kapalı oylamaya geçildi.



Kılıçdaroğlu'nun Parti Meclisi'ne sunduğu bazı isimler reddedildi, bazıları ise parti örgütleri tarafından tepkiyle karşılandı. Buna göre, İzmir'in ilçeleri Bayraklı ve Buca, İstanbul'un ilçeleri Şişli ve Silivri ile Muğla'nın Bodrum ilçesi için gösterilen adaylar Parti Meclisi'nden geçemedi.



İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Battal İlgezdi yeniden Ataşehir Belediye Başkanlığına aday gösterildi. Bakırköy Belediye Başkanlığına mevcut başkan Bülent Kerimoğlu'nun aday gösterilmesi ise protestoyla karşılandı.



Kerimoğlu'nun adaylığına tepki gösteren İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu twetter üzerinden önce istifa ettiğini duyurdu. Saatler sonra attığı yeni twet ile istifadan vazgeçtiğini açıkladı.



Bir diğer istifa haberi de Parti Meclisi içinden geldi. İzmir adaylarının yeniden belirlenmesi talebine karşılık bulamayan İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç Parti Meclisi üyeliğinden istifa etti.



Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu ise gerginliklerden dolayı Parti Meclisi toplantısını terk etti.



Narlıdere adayı Ali Engin'in FETÖ'ye hayranlığını ifade eden açıklamalar yaptığı, örgüt üyelerine yönelik operasyonlara tepki gösterdiği tespit edildi.



Kadıköy adayı Şerdil Dara Odabaşı'nın da 24 Temmuz 2015'te başlayan terörle mücadele sonrası twetter üzerinden skandal açıklamalar yaptığı görüldü. PKK'lı belediyelere kayyum atanmasına tepki gösteren Odabaşı'nın, HDP'ye destek twetleri attığı belirlendi.



Bir istifa haberi de Muğla'dan geldi. Muğla'nın Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar, CHP ile yollarını ayırdığını duyurdu. Acar'ın yanı sıra CHP Marmaris ilçe örgütünün yöneticileri de partiden istifa ettiğini açıkladı.





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