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Tuncay Babalı hakkında karar verildi

Eski Ottava Büyükelçisi Tuncay Babalı, "Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Tuncay Babalı hakkında karar verildi

Ankara 29. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık avukatları katılırken, Babalı tutuklu bulunduğu Çorum Cezaevinden telekonferans sistemiyle bağlandı.

Savcının önceki celse verdiği esas hakkındaki görüşte "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan cezalandırılmasını istediği Babalı, savunmasında, hakkındaki suçlamaları reddetti. ByLock kullanıcısı olmadığını, örgütle irtibatı bulunmadığını kaydeden Babalı, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Sanık avukatları Hakan Yıldırım ve Cafer Atalar da esas hakkındaki savunmalarında müvekkillerinin suçsuz olduklarını ifade ederek, tahliye ve beraat istedi.

Duruşmaya ara veren mahkeme heyeti, müzakere sonrasında hükmü açıkladı.

Buna göre Babalı, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan, takdiri indirimle birlikte 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Babalı'nın tutuklu kaldığı süre dikkate alınarak tahliyesi kararlaştırıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #tuncay babalı #fetö #eski ottava büyükelçisi
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