Aydınlık gazetesi yazarı usta gazeteci Sabahattin Önkibar yazdı: Tuncay'dan Uğur Mumcu köşesine 3 milyon! Söyle Tuncay, bu doğru mu, böyle bir teklif yaptın mı? ‘Hayır’ dersen açıklamanı yayınlar, seni Mustafa Balbay ile baş başa bırakırım...

Tuncay Özkan Şaban Sevinç’e şunu söylemiş: -”CHP’de gizli bir merkez var. Orada alınan kararları genel başkan parti meclisine getiriyor. CHP o gizli merkez tarafından yönetiliyor...”

Tuncay’ın bu büyük ifşası, Şaban Sevinç tarafından önce dolaylı ve sonra direkt olarak kamuoyuna yansıtılınca yalanlama başladı.

Özkan, “Hayır ben böyle bir şey söylemedim” dedi.



UĞUR DÜNDAR ANLATMALIDIR



Gazeteciliğinin 30 yılını Ankara’da geçiren ve altı önemli medya kurumunun Ankara Temsilciliğini yapan biri olarak Başkent’deki gazetecileri iyi tanır ve Şabanç Sevinç ile Tuncay Özkan’ı bilirim... Buradan hareketle Şaban Sevinç’in anlattıklarına zerre tereddüt etmeksizin inanırım.



Tuncay’ı sadece ben değil, mesela Uğur Dündar da iyi tanır.



1990’ların ilk yarısında Cumhuriyet Gazetesinde ofisboy-stajyer muhabir olarak çalışıp bilahare işsiz kalan Tuncay’ı, Arena Programında muhabirlik yaptırmak için yanına alıp iş veren Uğur Dündar’dı.



AYAĞINI NASIL KAYDIRDI?



Peki sonra ne mi oldu?

Tuncay bu program sayesine popüler olup MİT’çi Şenkal Atasagun, Aydın Doğan ve Mesut Yılmaz ile yakınlaşınca, Uğur Dündar’ın Kanal D’deki koltuğuna oturdu.

Pek çok kişinin bildiği o olay sonrası Dündar, uzun süre Tuncay Özkan’ın yüzüne bakmadı.

Derken Ergenekon süreciyle beraber oluşan şartlar sonucu, Uğur Dündar, Tuncay’ı affetti ve programına aldı.

Sadece Dündar değil, Tuncay’ı mesela Mustafa Balbay çok iyi tanır ki bu ikisi yıllarca küstü ve hapiste barıştılar.



MUSTAFA BALBAY’IN ANLATTIĞI



İşte Mustafa Balbay’ın anlattığı bir olay:

Tuncay Özkan, Cumhuriyet Gazetesindeki Uğur Mumcu-Mustafa Balbay’ın köşesinde kendisi yazmak için İlhan Selçuk aracılığı ile maddi olarak zorda olan Cumhuriyet Gazetesine 3 milyon teklif etmiş.



Ancak merhum İlhan Selçuk “Cumhuriyet Gazetesinin sütunları satılık değil” diyerek bu teklifi geri çevirmiş.

Söyle Tuncay, bu doğru mu, böyle bir teklif yaptın mı?



‘Hayır’ dersen açıklamanı yayınlar, seni Mustafa Balbay ile baş başa bırakırım...



Bu arada Tuncay Özkan’ın verdiği para ile yeniden tefriş edilen Cumhuriyet Gazetesi Ankara bürosunun açılış davetine Özkan’ın davet edilmediği dedikodusu, yıllardır fısıldandı... Açıkla Tuncay öyle mi oldu? Cumhuriyetçilerin senden nefret ettikleri doğru mu?



DENİZ BAYAKAL’I TEHDİT



Gelelim Tuncay Özkan’ın siyasi hedefine:

CHP’lilerin tamamı biliyor, Tuncay kendine bakmadan, aklınca genel başkan olmak istiyor.

Daha önce yazdım, bu Tuncay 11 yıl önce Deniz Baykal’a gidip CHP’nin genel sekreterliğini istemişti ki bunu bana anlatan Deniz Bey’dir.

Baykal’ın “Şimdi milletvekili ol, ileride parti içinde yükselirsin” demesine rağmen Tuncay Özkan, “Arkadaşlarımızla çekilir, CHP’yi böleriz” diye tehdit etmişti.



ONBİNLERCE İNSANI CHP’DEN KOPARDI



Deniz Bey de “Siz kaç kişisiniz ki CHP’yi böleceksiniz” karşılığını vermişti.

Bunun üzerine Tuncay Özkan Kanatürk TV’yi kullanarak, “Biz kaç Kişiyiz” diye bir platform kurarak, abartısız binlerce-onbinlerce CHP’liyi notere taşıyarak partisinden koparmıştır.

Öyle iken aynı Tuncay, hatırlayın bir önceki genel seçimde, önseçime girmeden CHP’nin başına paraşütle inip mebus olurken, partisinden kopardığı onbinlerce CHP’liyi ortada bırakmıştır...