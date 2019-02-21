Tarihi ve kültürüyle dikkat çeken Kars'ta vatandaşlar, belediyenin çalışmalarından memnun değil. Yollar bozuk, pek çok noktada çöp yığınları var. Çözüm Vatan Partisi Belediye Başkan adayı Tuncay Mutluer'den geldi. Mutluer sorunları kökten çözeceğini, kaynakları doğru kullanacağını söyledi. İşte Kars'ın sokakları ve sorunları...

Nüfusu 300 bine yaklaşan Kars'ta belediye hizmeti vatandaşı memnun etmiyor.



Kentin en işlek caddelerinde çöp yığınları göze çarpıyor. Birçok noktada aynı manzara.



Vatandaşar belediyenin gerekeni yapmadığı görüşünde. Su sıkıntısı ve yolların bozuk olması da bir başka sorun. Küçük sanayi sitesi esnafI da bu durumdan şikayetçi.



Yollar bozuk ve çamur içinde. Çözüm, seçim çalışmalarını yürüten Vatan Partisi Kars Belediye Başkan Adayı Tuncay Mutluer'den geldi.



Mutluer, vatandaş için hizmete hazır olduğunu söyledi.





HABER KAMERA: İLYAS GÜMRÜKÇÜ

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