Vatan Partisi Kars Belediye Başkan adayı Tuncay Mutluer, Azerbaycan Kars Baş Konsolosu Guliyev Nuri Alekber ile görüştü. Ziyaret heyetinde Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Savaş Oruç ve Vatan Partisi MKK üyesi Muharrem Yerli de yer aldı.

Basına kapalı olarak gerçekleşen görüşmede Mutluer, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 24 Nisan'ı sözde "Ermeni Soykırımını Anma Günü" olarak ilan etmesine karşı, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in yazdığı mektubu ve kendisinin yaptığı basın açıklamasını sunum dosyası şeklinde takdim etti. Görüşmede, Türkiye-Azerbaycan ikili ilişkilerini kuvvetlendirmek adına Kars'ta yapılabilecek faaliyetler ve son dönemde tekrardan gündeme getirilmeye çalışan sözde Ermeni Soykırımı yalanı üzerine istişarelerde bulunuldu.



Yapılan görüşmeden sonra basın mensuplarının sorularını cevaplayan Mutluer, görüşmenin içeriğiyle ilgili sorulan soruya, "Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek tarafından, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İkinci Daire ve Büyük Daire’de belgeleriyle çürütülen Ermeni Soykırımı yalanına karşı ortak kararlılığımızı yineledik. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un bu açıklamayı yapması, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin, Suriye’nin Kuzeyine yapılması planlanan harekatı, ABD/İsrail taşeron kuvvetlerini ve Fransa'nın koruyucu kanadını kıracağı endişesinden kaynaklanmaktadır. Bu konuda da sayın Azerbaycan Kars Baş Konsolosu Guliyev Nuri Alekber ile fikir birliğimiz güçlüdür." dedi.



