Vatan Partisi Kars Belediye Başkan adayı Tuncay Mutluer, Akit Tv'de Muhammet Binici'nin sunduğu "Genç Görüş" programına konuk oldu. Muhammed Binici'nin "Kars'ta CHP, HDP'yi destekliyor mu?" sorusuna Mutluer, " CHP, HDP'yi destekliyor. Birlikte hareket ediyorlar. Geçtiğimiz günlerde HDP Kars Belediye Başkan adayı ile CHP Kars Belediye Başkan adayı birbirlerini ziyaret ederek, birbirlerine destek mesajları verdiler. HDP Kars Belediye Başkan Adayı Ayhan Bilgen şöyle demektedir: 'Biz belediyeyi kazandığımızda, bizi görevimizden alacaklar. Yönetimimize kayyum atanacaktır. Buna karşı olarak, bize en büyük desteği CHP verir.' dedi

Akit TV'de, 13 Şubat 2019 Çarşamba günü yayınlanan, "Genç Görüş" programına telefon bağlantısıyla katılan Vatan Partisi Kars Belediye Başkan adayı Tuncay Mutluer, Türkiye'yi ve Kars yerelini derinden etkileyecek tehditlere karşı önemli uyarılarda bulundu.



HDP/PKK'NIN HEDEFİ KARS



Muhammed Binici'nin "ABD'nin terör koridorunun güneyden doğuya doğru aktırılıyor. Böyle bir açıklamanız var. HDP/PKK'nın bu planların yürütülmesinde aktif rolü olduğunu da belirtiyorsunuz." söylemine Mutluer, "PKK, güneydoğunun dışında bir de doğuya uzanmak istiyor. Doğuya uzanmasının nedeni HDP'nin PKK üzerinden, Ermenistan'a uzanarak orada bir koridor oluşturmak amacındadır. ABD, Suriye'de 'yenildik' mesajıyla geri çekilmeye başladı. Burada ABD'nin hamiliğinde olan PKK'yı ve yine onunun proje partisi HDP'yi bir telaş sardı. HDP'PKK'nın vermek istediği mesaj, 'durun bakalım burada yenildiniz ama ben size yeni bir alan açıyorum.' Peki nedir bu plan? Ermenistan'ı PKK'ya açmak için, HDP'nin, Kars Belediyesi'ne ihtiyacı vardır. Bu amaca yoğunlaşan bir programları mevcuttur." yanıtını verdi.



CHP-HDP BİRLİKTE HAREKET EDİYOR



Muhammed Binici'nin "Kars'ta CHP, HDP'yi destekliyor mu?" sorusuna Mutluer, "CHP, HDP'yi destekliyor. Birlikte hareket ediyorlar. Geçtiğimiz günlerde HDP Kars Belediye Başkan adayı ile CHP Kars Belediye Başkan adayı birbirlerini ziyaret ederek, birbirlerine destek mesajları verdiler. HDP Kars Belediye Başkan Adayı Ayhan Bilgen şöyle demektedir: 'Biz belediyeyi kazandığımızda, bizi görevimizden alacaklar. Yönetimimize kayyum atanacaktır. Buna karşı olarak, bize en büyük desteği CHP verir.' Belediye Başkan adayı olacak Ayhan Bilgen niye kayyum atanma korkusu yaşıyor? Niye çekincesi var? Demek ki, burada belediyenin rutin işlerini yapmayacağını, hizmet planın olmadığını, belediye başkanlığı görevini başka amaçlarla yürüteceğini belirtmektedir. Başka planların üzerinde duracağını belirten Bilgen, bu planları yaparken de Devletimizin kendisini görevden alıp, kayyum atayacağı korkusu içerisindedir.



ABD'NİN HEDEFİ: İPEK YOLU



"Yenilen ABD'nin taşeron örgütü PKK, Kars'ı alarak, Ermenistan'a açılmak istiyor. ABD'nin Ermenistan üzerinden, Batı Asya'da bozguna uğrayan İkinci İsrail planını, gerçekleştirme amacıyla hareket ediyor. Bu plan, Türkiye'nin doğuya açılmasını engellemek amacını taşımaktadır. Kars, stratejik bir bölgedir. Sizinde bildiğiniz üzere Bakü-Tiflis demiryolu bulunuyor. Bu demiryolu Doğu'da Çin'e Japonya'ya, Batı'da Fransa'ya, İspanya'ya kadar uzanacak bir İpek Yolu'nun oluşumunda baş aktör olacaktır. ABD'nin ve onun teşron kuvveti PKK'nın amacı bu yolu kesmektir. Bu oluşturulmak istenen 'Kafkas Seddi'nin amacı budur." dedi.



KARS HALKI, PLANLARI BOZGUNA UĞRATACAK



Öte yandan program sonrası sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulunun Mutluer, "Bugün, Akit TV'de Muhammed Binici'nin sunduğu 'Genç Görüş' programına katıldım. Kars'ımıza yönelen tehditleri aktardık. HDP'nin Kafkas Seddi Planı'yla ABD'ye alternatif saha yaratma girişimini, CHP'nin PKK'nın proje partisiyle dirsek temasını Kars üzerinde yoğunlaştırdığını belirttik. Kars'ımızı bu ittifaka teslim etmeyeceğiz. 31 Mart'ta Kars halkı planları bozguna uğratacak. İradesini, tavrını Vatan Partisi'nden, Tuncay Mutluer'den yana koyacaktır! Azerimizde, Terekememizde,Kürdümüzde,Türk Milletinin bütünlüğünden, Türkiyemizin bağımsızlığından taraftır. Kars halkı, HDP/PKK bölücülüğünden değil, Vatan Partisi birleştiriciliğinden yanadır." açıklamalarında bulundu.



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